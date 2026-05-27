Ante la reforma electoral en Michoacán que será votada en el congreso local, el Movimiento del Sombrero ha salido a protestar en contra de esta.

Por lo que más de 100 simpatizantes del Movimiento del Sombrero se concentraron en el Palacio Nacional hacia el Congreso del estado para protestar contra la reforma electoral que atenta contra la participación de los independientes en las elecciones.

Integrantes del Movimiento del Sombrero en contra de la reforma electoral

Bajo la consigna de “independientes, ni un paso atrás”, integrantes del Movimiento del Sombrero van en contra de la reforma electoral en Michoacán la cual ha sido señalada de atentar contra la participación ciudadana.

Ya que según la Comisión de Asuntos Electorales de la LXXVI, la reforma electoral precisaría que las candidaturas independientes deberán “realizarse de manera individual, autónoma e independiente”.

Razón de la protesta del Movimiento del Sombrero en contra de la reforma electoral en Michoacán, pues aseguran que está armada para callarlos y limita su participación ciudadana.

Ante esto y de ser aprobada la reforma electoral, el Movimiento del Sombrero analiza ya medidas jurídicas para impedir que en Michoacán sea limitada la participación ciudadana bajo la reforma electoral.

🚨Integrantes del Movimiento del Sombrero se manifiestan en inmediaciones del Congreso de Michoacán



Protestan contra la reforma electoral, que -aseguran- atenta contra la participación ciudadana.



Así intentaron entrar al recinto legislativo.



📹@michangoonga | @Quadratin_ pic.twitter.com/fmbEyH3fRO — Azucena Uresti (@azucenau) May 27, 2026

Carlos Bautista Tafolla no entiende por qué Congreso negó el paso a integrantes de Movimiento del Sombrero

Ante la protesta de integrantes del Movimiento del Sombrero en contra de la reforma electoral, el diputado Carlos Bautista Tafolla de esta fracción no entiende por qué el Congreso les negó la entrada.

“No entiendo por qué no los dejaron pasar si el Congreso está abierto para todos”. Carlos Bautista Tafolla, diputado local de Movimiento del Sombrero

A lo que Carlos Bautista Tafolla cuestiona los actos en contra de las manifestaciones del Movimiento del Sombrero, asegurando que no es democracia aprobar la reforma electoral solo para callarlos.

🚨“No entiendo por qué no los dejaron pasar si el Congreso está abierto para todos”



El diputado local, Carlos Bautista Tafolla, cuestiona por qué se impidió el acceso a integrantes del Movimiento del Sombrero, quienes protestan contra la reforma electoral que se discute en… pic.twitter.com/uLuOpIObjC — Azucena Uresti (@azucenau) May 27, 2026

Pues Carlos Bautista Tafolla aseguró que lo unico que se busca es frenar la representación de Movimiento del Sombrero en el Congreso, y por lo solo buscan acomodar a quienes sean de partidos.