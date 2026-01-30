Recompensa de ICE eleva presión sobre Iván Archivaldo Guzmán Salazar

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) eleva la presión sobre Iván Archivaldo Guzmán Salazar y pública millonaria recompensa para su detención.

Estados Unidos ofrece recompensa por Iván Archivaldo Guzmán Salazar ‘El Chapito'. (Yazmin Betancourt)

El pasado agosto de 2025, ICE lanzó una millonaria recompensa para obtener información que ayude a detener al líder de Los Chapitos, Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Iván Archivaldo Guzmán Salazar es señalado por el gobierno de Estados Unidos de liderar una de las facciones del Cártel de Sinaloa desde el año 2026, cuando El Chapo fue detenido.

Cabe mencionar que desde la primera publicación de esta recompensa se dio a conocer que Iván Archivaldo Guzmán Salazar se encuentra entre la lista de los más buscados en Estados Unidos.