La madrugada de este martes 30 de diciembre, el suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán fueron vinculados a proceso por diversos delitos, confirmó la Fiscalía General de la República (FGR).

Fue el pasado 23 de diciembre que Mario Alfredo Lindoro y Mario Lindoro fueron detenidos en Zapopan, Jalisco y señalados como familiares políticos de Los Chapitos, cuñado y suegro respectivamente.

FGR confirma vinculación a proceso de suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán por estos delitos

En comunicado, la FGR confirmó que se presentaron pruebas contundentes para obtener la vinculación a proceso del cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán, así como su ratificación de prisión preventiva oficiosa.

La vinculación a proceso de los familiares de Iván Archivaldo Guzmán fue por los delitos contra la salud, narcotráfico, ya que en el cateo fue encontrada metanfetamina, así como recursos de procedencia ilícita.

Además de posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y en el caso del cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, también fue vinculado por posesión de fentanilo .

Por su parte, el juez fijó un plazo para la investigación complementaria de tres meses, la cual se llevaría a cabo de la mano de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada.

FGR logra vinculación a proceso de familiares de Iván Archivaldo Guzmán (Captura de pantalla)

Esto se sabe sobre audiencia de vinculación a proceso de suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

Acorde con medios de comunicación, la audiencia de vinculación a proceso de suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán fue presidida por el juez Juan José Rodríguez Velarde en el Penal de Puente Grande, Jalisco.

Asimismo, se señaló que la audiencia concluyó a la 1:00 de la mañana tras un retraso de cinco horas, después de haber estado programada el lunes 29 de diciembre a las 13:00 horas.

Por su parte, se dio a conocer que el suegro de Iván Archivaldo Guzmán habló durante su vinculación a proceso para aclarar que no radica en Jalisco, sin embargo, se encuentra recuperándose de una cirugía.

Se reveló durante la audiencia de vinculación a proceso a su vez que el cuñado de Iván Archivaldo Guzmán se dedicaría a la ganadería además de que radica en Zapopan desde hace 10 años .