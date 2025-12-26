Iván Archivaldo Guzmán y la facción de Los Chapitos han sufrido un nuevo golpe con la detención del hermano y el padre de su esposa, Zulema Aracely Lindoro.

Ambos familiares políticos de uno de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, son señalados como operadores financieros de la facción del Cártel de Sinaloa liderado por sus hijos.

Pero, ¿quién es Zulema Aracely Lindoro?; aquí te contamos todo lo que sabemos sobre ella como:

¿Cuántos años tiene Zulema Aracely Lindoro?

¿Qué signo zodiacal es Zulema Aracely Lindoro?

¿Zulema Aracely Lindoro tiene esposo?

¿Zulema Aracely Lindoro tiene hijos?

¿Qué estudió Zulema Aracely Lindoro?

¿Cuál es la trayectoria de Zulema Aracely Lindoro? y más

¿Quién es Zulema Aracely Lindoro?

Zulema Aracely Lindoro Navidad, hija de Mario Lindoro Elenes, alias ‘el Niño’, y hermana de Mario Alfredo Lindoro Navidad, alias ‘el 7’, es la esposa de Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos.

Ambos hombres, detenidos el pasado 23 de diciembre, son identificados por autoridades federales como operadores financieros de dicho grupo delictivo.

¿Cuántos años tiene Zulema Aracely Lindoro?

No se conoce la edad exacta de Zulema Aracely Lindoro; sin embargo, según información de la Patrulla Fronteriza de San Clemente, Los Ángeles, nació en el año de 1990, por lo que actualmente tiene alrededor de 35 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Zulema Aracely Lindoro?

Ya que no conocemos la fecha de cumpleaños de la esposa de Iván Archivaldo Guzmán, no podemos saber bajo qué signo zodiacal nació Zulema Aracely Lindoro.

¿Zulema Aracely Lindoro tiene esposo?

Si bien la información sobre su vida personal es limitada, autoridades de Estados Unidos señalan que el esposo de Zulema Aracely Lindoro es Iván Archivaldo Guzmán.

¿Zulema Aracely Lindoro tiene hijos?

De acuerdo con el medio especializado en narcotráfico, Borderland Beat, Zulema Aracely Lindoro e Iván Archivaldo Guzmán tienen por lo menos 2 hijos juntos.

¿Qué estudió Zulema Aracely Lindoro?

Se desconoce cuál es el último grado de estudios de Zulema Aracely Lindoro.

¿Cuál es la trayectoria de Zulema Aracely Lindoro? y más

Zulema Aracely Lindoro es reconocida como la esposa de Iván Archivaldo Guzmán, aunque se desconoce si se trata de un matrimonio legal.

Según las autoridades internacionales, no hay indicios de que Zulema Aracely Lindoro participe activamente en las actividades criminales de su familia.

En 2012 fue detenida en California, donde se le retiró la visa por su posible participación en el tráfico de drogas pero, sin pruebas del delito, así como por razones humanitarias, pues viajaba con un bebé, fue liberada.

Desde ese momento no se tiene mayor información sobre Zulema Aracely Lindoro; sin embargo, según testimonios conseguidos por Anabel Hernández, la esposa de Iván Archivaldo ha sufrido de violencia familiar en su matrimonio.