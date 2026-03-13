Con el objetivo de reforzar el control sobre internos que están vinculados con el crimen organizado, fuerzas federales trasladaron al Altiplano al suegro y el cuñado de Iván Archivaldo Guzmán.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, los familiares políticos del líder de la facción de Los Chapitos fueron llevados al penal del Altiplano en el Estado de México.

Suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán (Especial)

Cabe destacar que además del suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, quienes estaban recluidos en el penal de Puente Grande, Jalisco, otros 14 internos fueron cambiados de centro penitenciario.

Trasladan al Altiplano al suegro y al cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

A finales de diciembre de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) informó las detenciones de Mario Lindoro Elenes y Mario Alfredo Lindoro Navidad, suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán.

Tras ser detenidos, los familiares políticos del hijo del Chapo Guzmán y operadores de la facción de Los Chapitos fueron ingresados al penal de Puente Grande, del cual ya fueron trasladados.

Lo anterior debido a que en marzo de 2026, autoridades federales informaron que el suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán fueron llevados al penal del Altiplano en el Estado de México.

La acción, se indica, que concretó como parte de un operativo de seguridad con el que se pretende reforzar el control de internos que están vinculados con células del crimen organizado.

El traslado que se concretó para elevar control y vigilancia de los reos, incluyó a otros 14 internos que se movilización en un operativo coordinado con corporaciones federales y estatales.

Autoridades trasladaron a miembros del Cártel de Sinaloa y el CJNG

Cabe destacar que en el operativo de traslado del suegro y el cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, autoridades también cambiaron de prisión a otros miembros de organizaciones criminales.

Al respecto, el informe señala que con los familiares políticos del líder criminal, un total de 16 delincuentes vinculados a cárteles fueron llevados a centros penitenciarios de alta seguridad.

Sobre ellos, se destacó que además de ser integrantes del Cártel de Sinaloa, figuran algunos miembros de otros grupos delictivos como el caso de los siguientes:

Cártel Jalisco Nueva Generación

Cártel de los Beltrán Leyva

Sin embargo, no se ahondó en más detalles, por lo que se desconoce la identidad de todos los criminales que fueron trasladados durante el operativo especial.