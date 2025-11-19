El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció la captura de Jorge Armando “N”, señalado como el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue asesinado el pasado 1 de noviembre durante un evento por el Día de Muertos.

Vinculan a autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo con célula del CJNG

A más de dos semanas del asesinato de Carlos Manzo, Omar García Harfuch dio a conocer la captura de Jorge Armando, señalado como el autor intelectual.

Detienen a Jorge Armando “N” señalado como el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo (Captura de pantalla )

En una conferencia desde el Auditorio de Cuadrilátero de la dependencia federal, las autoridades resaltaron que la detención de Jorge Armando “N” fue gracias a las acciones coordinadas entre las instituciones del Gabinete de Seguridad.

Y es que se dio a conocer que la detención fue realizada el pasado 17 de noviembre por autoridades federales durante un operativo en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Durante la detención de Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, se logró asegurar un arma de fuego corta, un cargador, identificación, varias dosis de drogas, dos equipos telefónicos y un vehículo Nissan, Sentra.

Además, se dio a conocer que la célula delictiva detrás del asesinato de Carlos Manzo está vinculada a un grupo que opera en Michoacán, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Omar García Harfuch relató que dos sujetos que habían acompañado al agresor fueron hallados muertos el pasado 10 de noviembre.

Nota en desarrollo, en breve más información...