Fiscalía de Colima investiga para localizar al hijo de Jorge Luis Preciado

A través de un comunicado, la Fiscalía General de Colima dio a conocer que se encuentra trabajando para la localización de Jorge Bladimir N, hijo del exsenador panista Jorge Luis Preciado Rodríguez.

En coordinación con autoridades de Jalisco, la Fiscalía de Colima investiga la desaparición de Jorge Bladimir N luego de que su familia presentó una denuncia.

Fiscalía de Colima confirma investigación para la localización del hijo de Jorge Luis Preciado

La Fiscalía de Colima informó que desde hace dos semanas se encuentra investigando la desaparición de Jorge Bladimir N, luego de que recibieron una denuncia para su localización.

Jorge Bladimir N desapareció en Minatitlán, Colima tras secuestro y hasta ahora su paradero es desconocido.

“Desde hace un par de semanas se presentó formal denuncia ante esta institución, activándose de inmediato los protocolos de búsqueda, así como las diligencias ministeriales previstas en la normatividad aplicable” Fiscalía de Colima

De acuerdo con la Fiscalía de Colima desde que recibieron la denuncia por su desaparición, se activaron los protocolos de búsqueda.

Actualmente se encuentran realizando varias acciones como:

Recorridos en la zona

Análisis y procesamiento de indicios

Intervención pericial del lugar

Revisión de cámaras de videovigilancia

Entrevistas y demás diligencias técnicas y científicas que permitan fortalecer la investigación

“Entre las acciones emprendidas se encuentran recorridos en la zona, análisis y procesamiento de indicios, intervención pericial del lugar, revisión de cámaras de videovigilancia, entrevistas y demás diligencias técnicas y científicas necesarias para el fortalecimiento de la carpeta de investigación” Fiscalía de Colima

La Fiscalía de Colima dio a conocer que están trabajando de forma coordinada con la Fiscalía de Jalisco para localizar a Jorge Bladimir N.

Esto es lo que se sabe sobre la desaparición del hijo de Jorge Luis Preciado

Según el reporte emitido por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Colima, la última vez que se tuvo contacto con Jorge Bladimir fue el pasado 5 de febrero en el municipio de Villa de Álvarez.

Fue el pasado 12 de febrero que el vehículo en el que iba a bordo Jorge Bladimir fue incendiado y localizado en la comunidad de San Pedro Toxin, en el municipio de Tolimán, Jalisco, en los límites con La Loma, en el municipio de Minatitlán.

Al interior del vehículo no se localizó ningún cuerpo, la unidad fue debidamente asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público para los dictámenes periciales correspondientes.

“Es importante precisar que al interior del vehículo no se localizó ningún cuerpo. La unidad fue debidamente asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público para los dictámenes periciales correspondientes” Fiscalía de Colima

La Fiscalía de Colima reveló que ha mantenido contacto con la familia de la víctima y se les ha informado de los indicios recabados y acciones realizadas.

Además, dejó en claro que si no han difundido detalles de la investigación es para no entorpecerla.

“Desde la presentación de la denuncia hasta este momento, se han privilegiado los derechos de la víctima y las víctimas indirectas, la no revictimización, y la no difusión de detalles de la indagatoria para el adecuado avance de esta; al ya haber información pública de otras autoridades sobre el caso, esta Fiscalía ha decidido informar a la opinión pública del trabajo realizado” Fiscalía de Colima

Pero, al ya haber información pública de otras autoridades sobre la búsqueda, se ha decidido informar a la opinión pública del trabajo realizado por la Fiscalía de Colima.