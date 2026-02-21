¿Quién es Jorge Luis Preciado Rodríguez? Se trata del exsenador del PAN que está en medio de una tragedia familiar por el secuestro de uno de sus hijos y de quien te contamos estos datos:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Jorge Luis Preciado Rodríguez?

Jorge Luis Preciado Rodríguez es un ex senador del PAN que cuenta con una trayectoria marcada por su trabajo legislativo, así como en campañas estatales y en negociaciones internas del partido.

En el Senado llegó a ser coordinador de su bancada, puesto desde el que participó en discusiones de gran relevancia como la conformación del Pacto por México defendió la postura del PAN en reformas estructurales.

Durante su candidatura a la gubernatura de Colima, intentó posicionar al PAN en un estado dominado por el priismo, encabezando una campaña en la que se centró en abrir un espacio para el partido.

Su perfil político dentro del PAN se definió por un estilo confrontativo en tribuna, así como por su capacidad de negociación interna y participación activa en procesos de candidaturas y alianzas partidistas.

Actualmente enfrenta una tragedia familiar por el secuestro de uno de sus hijos en febrero de 2026, hecho confirmado por autoridades y difundido ampliamente en medios nacionales.

¿Qué edad tiene?

El exsenador del PAN, Jorge Luis Preciado Rodríguez, nació el 9 de agosto de 1972 en Coquimatlán, Colima, por lo que hasta el mes de febrero de 2026, tiene 53 años de edad.

¿Quién es su esposa?

La esposa de Jorge Luis Preciado Rodríguez es Isis Amaya Baltazar Martínez, quien en el año 2018, siendo novia del exsenador, buscó una diputación por la vía plurinominal.

¿Qué signo zodiacal es?

Por su fecha de nacimiento, 9 de agosto de 1972, se puede determinar que Jorge Luis Preciado Rodríguez es del signo zodiacal de Leo.

¿Cuántos hijos tiene?

En sus redes sociales, Jorge Luis Preciado Rodríguez ha mencionado que tiene varios hijos, aunque no se conoce con precisión cuántos son.

¿Qué estudió?

En lo que respecta a la formación académica de Jorge Luis Preciado, los datos disponibles indican que el ex legislador federal del PAN estudió lo siguiente:

Licenciatura en Derecho por la Universidad de Colima

Técnico Analista en Programación

Diplomado en Marketing Electoral por la Universidad La Salle

Diplomado en Campañas Electorales por la Universidad La Salle

Maestría en Administración Pública (titulación en proceso)

¿En qué ha trabajado?

En cuanto a la trayectoria laboral que ha desarrollado, la información pública establece que el exsenador cuenta con una amplia experiencia, pues ha trabajado en esto:

Asesor financiero del gobierno de Colima

Auditor en la Secretaría de la Contraloría de Colima

Diputado local en dos legislaturas del Congreso de Colima

Diputado federal en dos periodos

Senador de la República por Colima

Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Colima

Coordinador de bancada del PAN en el Senado

Candidato a la gubernatura de Colima en 2015

Hijo de Jorge Luis Preciado fue secuestrado

Un hijo del exsenador del PAN, Jorge Luis Preciado Rodríguez, fue secuestrado en Minatitlán, Colima, por lo que autoridades dieron a conocer que ya investigan los hechos.

Sobre el caso, se reveló que el 13 de febrero se localizó una camioneta calcinada en la localidad de San Pedro Toxín, municipio de Tolimán, Jalisco, sin embargo, la Fiscalía de Jalisco aclaró que dentro del vehículo no había ningún cuerpo.

Asimismo, resaltó que la investigación se encuentra bajo responsabilidad de la Fiscalía de Colima, dado que el secuestro ocurrió en su territorio, pero hasta ahora no se ha confirmado la localización de la víctima.