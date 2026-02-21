La Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco confirmó los reportes en los que se indica que el hijo del ex senador del PAN, Jorge Luis Preciado, desapareció en el estado de Colima, donde ya se investiga el caso.

“Según han confirmado las autoridades de Colima a las de Jalisco, la desaparición de la víctima ocurrió en aquella entidad, donde de inmediato se inició una carpeta de investigación” Fiscalía de Jalisco

De acuerdo con lo indicado en los reportes, el caso corresponde a un secuestro, pues se indica que el hijo del ex legislador fue privado de la libertad en el municipio de Minatitlán, Colima.

Investigan secuestro de hijo de Jorge Luis Preciado

Por medio de un comunicado, la Fiscalía de Jalisco confirmó que el hijo de Jorge Luis Preciado se encuentra en calidad de desaparecido, pero destacó que el caso es investigado por autoridades de Colima.

En el comunicado, la FGE jalisciense destacó que las indagatorias por el secuestro del ex legislador federal, “son atendidas por el estado vecino" debido al sitio en el que ocurrió el delito, en referencia al municipio de Minatlán.

En ese sentido, resaltó que las autoridades de Colima ya iniciaron tanto la carpeta de investigación, como la búsqueda inmediata del hombre, quien hasta el momento no ha sido localizado.

De la misma forma, la dependencia corroboró el hallazgo en los límites entre Jalisco y Colima de un vehículo calcinado, sobre el que destacó, no fue encontrada ninguna persona en su interior.

Chocan versiones sobre desaparición de hijo de Jorge Luis Preciado

Al reportarse la desaparición de hijo de Jorge Luis Preciado, surgieron versiones que incluso fueron publicadas por medios de cobertura nacional, en las que se aseguraba que la víctima del secuestro habría sido asesinada.

No obstante, el titular de la Fiscalía de Jalisco, Salvador González de los Santos, insistió en señalar que en el automóvil localizado no se encontró ningún cuerpo como sostenían los reportes extraoficiales.

Violencia en México (CÉSAR GÓMEZ/CUARTOSCURO / César Gómez Reyna)

Sobre dichas versiones, la información que trascendió refería que se trataban de reportes que circulaban en el entorno político del Partido Acción Nacional (PAN), por lo que se habrían tomado como ciertas.

Incluso, se indica que hubo legisladores federales que hicieron eco de las versiones sobre el presunto hallazgo del cuerpo calcinado dentro la camioneta localizada en Tolimán, Jalisco.

Pese a ello, las autoridades sostienen que se mantienen las investigaciones y las acciones de búsqueda del hijo del ex senador, pues hasta el momento no se ha localizado su cuerpo.