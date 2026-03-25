Andrés Mijes, inauguró la segunda etapa de la Escuela de Artes y Oficios “Mariano Escobedo: General de la Transformación”, proyecto que contó con una inversión de más de 11 millones de pesos, y encabezó la graduación de su primera generación.

Se trata de 61 estudiantes formados en programación, robótica, diseño digital y desarrollo de videojuegos, como parte de una estrategia para fortalecer el desarrollo tecnológico en el municipio.

Andrés Mijes destaca talento juvenil con proyectos de robótica e innovación

Durante el evento, el edil subrayó que esta escuela representa una oportunidad para impulsar el talento de las colonias y preparar a las juventudes para competir en el futuro.

Los estudiantes presentaron proyectos como:

Robots con movimientos programados

Mini vehículos con ruta autónoma

Modelos elaborados con impresión 3D

El alcalde destacó que este esfuerzo forma parte de una visión para fortalecer la cultura industrial con inclusión social, retomando el legado de Eugenio Garza Sada.

Escobedo gradúa primera generación de robótica y amplía Escuela de Artes y Oficios. (Cortesía)

Escobedo impulsa educación tecnológica con enfoque social

La ampliación del plantel incluye 374 metros cuadrados adicionales, con:

Tres salones

Una bodega

Espacios para formación tecnológica

Además, el modelo educativo está vinculado con Horno3, referente en innovación industrial en Nuevo León, lo que permite garantizar estándares de formación alineados al sector productivo.

Durante la ceremonia, se reconoció a las y los egresados, quienes presentaron proyectos en inteligencia artificial, robótica e impresión 3D, reflejo del potencial de la educación aplicada.

Andrés Mijes reiteró que este tipo de iniciativas forman parte de un modelo de gobierno enfocado en generar oportunidades, acercar la tecnología a la población y fortalecer el desarrollo de las juventudes.