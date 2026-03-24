El empresario Martín Camarena de Obeso, ex cónsul honorario de Filipinas en Guadalajara, cobró mayor notoriedad luego de que se le relacionara con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con investigaciones de la OFAC en Estados Unidos, el exfuncionario era un colaborador de la empresa Ornitorrinco Inmobiliaria, presuntamente utilizada por el CJNG para realizar fraudes.

¿Quién es Martín Camarena de Obeso?

Martín Camarena de Obeso es un empresario mexicano originario de Jalisco, miembro de una familia acomodada, quien se desempeñó como cónsul honorario de Filipinas en Guadalajara.

Previo a las investigaciones emprendidas por el Departamento del Tesoro, el empresario era conocido por su actividad en el sector inmobiliario y energético, así como por haber ocupado durante años un cargo diplomático honorario.

Su función era principalmente representativa y de promoción, sin ser un puesto remunerado ni con facultades consulares entre México y Filipinas.

¿Cuántos años tiene Martín Camarena de Obeso?

Se desconoce la edad de Martín Camarena de Obeso.

¿Quién es la esposa de Martín Camarena de Obeso?

Se sabe que Martín Camarena de Obeso está casado con María José González Silva, con quien tuvo una boda destacada en círculos sociales de Guadalajara hace varias décadas.

¿Quiénes son los hijos de Martín Camarena de Obeso?

Hasta ahora, no hay información pública confirmada sobre los hijos de Martín Camarena de Obeso.

¿Qué estudió Martín Camarena de Obeso?

Martín Camarena de Obeso sería licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, egresado desde 1997.

¿En qué ha trabajado Martín Camarena de Obeso?

Los trabajos y actividades conocidas de Martín Camarena de Obeso se concentran principalmente en el ámbito empresarial, así como en un cargo diplomático honorario.

Datos públicos del 2022 señalan que Martín Camarena de Obeso se ostentó como representante legal de la sociedad mercantil denominada:

Ornitorrinco Inmobiliaria

Sociedad Anónima de Capital Variable

Empresario Martín Camarena de Obeso es vinculado con el CJNG

El Diario Oficial de la Federación (DOF) informó el 23 de marzo de 2026 que la SRE oficializó “la cancelación de la Autorización Definitiva número uno” de Martín Camarena de Obeso como cónsul honorario de Filipinas en Guadalajara.

“Se dan por terminadas las funciones que venía ejerciendo el señor Martín Camarena de Obeso” DOF sobre la cancelación de Martín Camarena de Obeso.

El comunicado señala que desde el 2 de marzo de 2026 se concluyó su trabajo junto a la SRE, la cual inició desde el 2002 en el sexenio de Vicente Fox como presidente de México.

La decisión fue tomada luego de que Martín Camarena de Obeso fuese vinculado con el CJNG por la OFAC de Estados Unidos, al señalarlo como socio al 50 por ciento de la empresa Ornitorrinco Inmobiliaria.

Dicha empresa era utilizada por el CJNG como un esquema fraudulento, según señala el documento.