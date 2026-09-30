En Los Monchis, Sinaloa, ocurrió el asesinato de Fernanda Gastélum, una maestra de 31 años que estaba embarazada.

La Fiscalía de Sinaloa a través de su titular, Claudia Zulema Sánchez, informó que la línea de investigación del asesinato es feminicidio y que este fue un ataque directo contra Fernanda Gastélum.

Asesinan a Fernanda Gastélum, una maestra embarazada de 8 meses y recién casada

En la colonia Ampliación 12 de octubre en Los Monchis, Sinaloa, asesinaron a Fernanda Gastélum, una maestra que se estaba preparando como fotógrafa y que estaba embarazada de 8 meses.

Según la información preliminar, Fernanda Gastélum se encontraba tomando fotografías cuando una persona llegó al domicilio y la atacó directamente con un arma de fuego.

Fernanda Gastélum, víctima de feminicidio en Los Monchis, Sinaloa. (Especial)

Aunque su esposo, Junior Duarte, la llevó a un hospital, Fernanda Gastélum murió. Asimismo, se conoce que los médicos buscaron practicarle una cesárea de emergencia para salvar al bebé, pero este también murió.

Gastélum de 31 años de edad, se casó apenas cuatro meses atrás y ahora tenía el proyecto de estudiar fotografía profesional.

Sin embargo, la joven de Los Monchis, Sinaloa, era maestra con una licenciatura cursada en la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa (UPES) enfocada en educación primaria.

Asesinato de Fernanda Gastélum es investigado como feminicidio; fue un ataque directo

Ante el asesinato de Fernanda Gastélum que causó impacto en la sociedad, Claudia Zulema Sánchez, informó que al ser un ataque directo, está siendo investigado como feminicidio.

Sánchez también detalló que el ataque sucedió solo a manos de una persona que detonó cinco disparos contra Gastélum.

“La Fiscalía registra la situación como un feminicidio, iniciamos la investigación, la carpeta, los actos (...) fue un hecho personal”. Claudia Zulema Sánchez, fiscal de Sinaloa.

Por otra parte, la familia de Fernanda Gastélum pidió justicia por ella y el bebé que esperaba. Asimismo, la gobernadora interina de Sinaloa dijo que estos ya recibían atención de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.