El gobernador de Nuevo León, Samuel García encabezó la presentación del programa de la Décimo Novena Edición del Festival Internacional Santa Lucía (FISL), que este año incorporará al Nuevo Parque del Agua como una de sus sedes.

Durante la presentación, el gobernador de Nuevo León estuvo acompañado por la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez; la secretaria de Cultura, Melissa Denis Segura Guerrero, y la presidenta del Patronato del FISL, Victoria Kühne.

Samuel García y Mariana Rodríguez presentaron la FISL 2026 (cortesía )

El festival se llevará a cabo del 22 de octubre al 4 de noviembre y contará con actividades gratuitas en distintos espacios de Nuevo León.

Las dos semanas del 22 de octubre al 4 de noviembre, todos los días hay actividades en el Parque El Agua. Es un anfiteatro de 5 mil butacas que además desde allá arriba se ve la Sierra Madre, los edificios de San Pedro y centro de Monterrey y detrás el Cerro de la Silla. No hay mejor vista escénica de las montañas de Nuevo León que el Parque El Agua. Samuel Alejandro García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León

El gobernador de Nuevo León también destacó la participación de agrupaciones provenientes de Bélgica, Suecia, Irlanda, Italia y Brasil, además de artistas de distintas partes de México.

Vienen muy buenos grupos de Bélgica, Suecia, Irlanda, Italia, Brasil y por supuesto de todo el país. Son oportunidades para abrir la mente, divertirnos, cantar, disfrutar. Samuel Alejandro García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León

Samuel García y Mariana Rodríguez presentaron la FISL 2026 (cortesía )

FISL tendrá 182 expresiones artísticas en 33 locaciones

La presidenta del Patronato del FISL, Victoria Kühne, informó que la edición 19 estará integrada por 182 expresiones artísticas en 33 locaciones, con la participación de 48 compañías y más de 900 artistas provenientes de 15 países.

La programación abarcará 15 disciplinas y géneros artísticos, con presentaciones en espacios como el Teatro de la Ciudad, Centro de las Artes, Museo La Milarca, Nuevo Parque del Agua, Café Iguana, municipios y Esferas Culturales.

Entre las actividades anunciadas se encuentra un homenaje a Juan Gabriel, que dará apertura al Festival, así como una programación relacionada con el Día de Muertos que incluirá la exhibición de la película Coco y un altar monumental.

Samuel García y Mariana Rodríguez presentaron la FISL 2026 (cortesía )

También se contempla la participación de un grupo de danzantes de Brasil, con presentaciones en distintos puntos fuera de Monterrey. La titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez señaló que el festival busca acercar las actividades culturales a distintos espacios y comunidades.

Porque al final una ciudad no solamente se transforma con las grandes obras que construimos, también se transforma con las historias que vivimos dentro de ellas. Mariana Rodríguez, titular de AMAR a Nuevo León

El FISL también llevará espectáculos a los Centros de Reinserción Social, dirigidos a personas privadas de la libertad, como parte de su programación cultural. El cierre de la décimo novena edición estará a cargo de Galantis, DJ de origen sueco.