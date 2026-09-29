La experiencia profesional en el extranjero puede abrir oportunidades que continúan incluso después de regresar al país de origen. Este es el caso de Manuela Obarrio, quien trabajó durante dos años en Australia y posteriormente mantuvo su empleo bajo un esquema de trabajo remoto.

Durante su estancia, Obarrio construyó una red de contactos con profesionales locales e internacionales y se incorporó al mercado laboral australiano, donde llegó a ocupar el puesto de Gerente de Operaciones Digitales en una corporación de ese país.

Manuela Obarrio conserva trabajo en Australia desde su país de origen

La experiencia de Manuela Obarrio en Australia comenzó hace cinco años. Durante ese periodo fortaleció su trayectoria profesional y estableció vínculos que contribuyeron a su desarrollo dentro de la organización en la que trabajaba.

Tras regresar a su país de origen, Obarrio conservó su posición en la misma empresa mediante un esquema de trabajo remoto. De acuerdo con su testimonio citado por Study Destination, esta modalidad le permite actualmente contar con un salario competitivo, trabajar desde casa y desenvolverse en un entorno profesional flexible.

Su caso muestra cómo los vínculos profesionales construidos durante una experiencia internacional pueden mantenerse después del regreso al país de origen.

Study Destination destaca retos de estudiar y trabajar en otro país

El proceso para estudiar en el extranjero contempla aspectos que van más allá de la formación académica y los trámites migratorios. Julie Bierry, CEO de Study Destination, señala que los estudiantes pueden enfrentar dudas relacionadas con alojamiento, seguro médico, búsqueda de empleo y regulaciones fiscales al llegar a un nuevo destino.

La empresa señala que su equipo brinda asesoría a partir de sus propias experiencias en el extranjero, con el objetivo de acompañar a los estudiantes durante su proceso de adaptación. También contempla opciones para fortalecer competencias interculturales y el dominio de un segundo idioma.

Study Destination cuenta además con programas dirigidos a profesionistas que buscan complementar su preparación con conocimientos técnicos. Entre los casos mencionados por la empresa se encuentran ingenieros especializados en tecnologías de la información y licenciados en comunicación que han cursado programas de ciberseguridad y marketing digital en Australia.

La experiencia de Obarrio representa uno de los casos en los que una estancia internacional derivó en la continuidad de una relación laboral a distancia. Con su llegada a México, Study Destination busca orientar a estudiantes y profesionistas en la elección de programas relacionados con sus objetivos académicos y profesionales.