Ana Carmen Sosa Cravioto es una empresaria, bailarina y gestora de negocios mexicana, hija de Gerardo Sosa Castelán, quien fue arrestada en Argentina, y por lo que te contamos todo lo que se sabe de ella.

¿Quién es Ana Carmen Sosa Cravioto, empresaria y bailarina mexicana?

Ana Carmen Sosa Cravioto es una empresaria y bailarina mexicana, es hija de Gerardo Sosa Castelán, exdiputado federal y exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

Nació y creció en México, aunque a los ocho años se mudó con su familia a Canadá, donde comenzó su formación artística, por lo que su trayectoria combina los negocios con la danza.

Vivió cinco años en Nueva York, donde estudió negocios y continuó preparándose como bailarina, y posteriormente regresó a México para cursar un MBA y más tarde se trasladó a Londres, donde realizó estudios de posgrado.

También creó su propia compañía de danza, Sosa Dance Company, y posteriormente se estableció en Vancouver, Canadá.

Su nombre volvió a cobrar relevancia este 29 de septiembre de 2026 debido a su detención en Mendoza, Argentina, a raíz de una alerta roja de Interpol relacionada con una investigación iniciada en México. Las acusaciones en su contra forman parte de un proceso judicial.

Ana Carmen Sosa Cravioto, hija de Gerardo Sosa Castelán, es detenida en Argentina; contaba con ficha roja de la Interpol (Especial )

¿Qué edad tiene Ana Carmen Sosa Cravioto, empresaria y bailarina mexicana?

Ana Carmen Sosa Cravioto tiene 35 años.

¿Ana Carmen Sosa Cravioto, empresaria y bailarina mexicana tiene pareja?

Hasta el momento no se identifica públicamente a un esposo, novio o pareja actual de Ana Carmen Sosa Cravioto.

¿Qué signo es Ana Carmen Sosa Cravioto, empresaria y bailarina mexicana?

No se conoce públicamente su fecha de nacimiento exacta, por lo que su signo zodiacal no está disponible.

¿Ana Carmen Sosa Cravioto, empresaria y bailarina mexicana tiene hijos?

No hay información pública que indique si Ana Carmen Sosa Cravioto tiene o no hijos.

Gerardo Sosa Castelán (Facebook)

¿Qué estudió Ana Carmen Sosa Cravioto, empresaria y bailarina mexicana?

Ana Carmen Sosa Cravioto cuenta con una formación académica y artística internacional.

Durante su infancia en Canadá estudió danza en Dance Co y Harbour Dance Center. Posteriormente, al llegar a Nueva York, estudió Negocios en Pace University y continuó su preparación como bailarina en instituciones como Steps on Broadway, Broadway Dance Center, The Tango Company y Gibney Dance, además de continuar su formación en Negocios en la Pace University.

Después regresó a Ciudad de México, donde cursó un MBA en IPADE Business School y siguió estudiando distintos estilos de danza en La Cantera y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Más adelante se trasladó a Londres, donde realizó una Maestría en Ciencias (MSc) en City University of London y continuó su preparación artística con profesores y espacios vinculados con Pineapple Dance, Studio 68, The Place, Rambert y Oh Creative Space.

¿En qué trabajó Ana Carmen Sosa Cravioto, empresaria y bailarina mexicana?

La trayectoria profesional de Ana Carmen Sosa Cravioto se ha desarrollado principalmente en los negocios y la danza.

En el ámbito artístico, fundó Sosa Dance Company y posteriormente formó parte de un colectivo de danza con sede en Vancouver, Columbia Británica.

En el terreno empresarial, una investigación publicada por Milenio en 2020 identificó a Sosa Cravioto como directora de Simi Inc./Sosa Homes Inc., una compañía establecida en Vancouver. El mismo medio también señaló que era socia de empresas constructoras relacionadas con su familia.

Más recientemente, de acuerdo con la información biográfica que ella misma habría proporcionado en sus perfiles, trabajaba como gerente de negocios en una pequeña empresa en Vancouver y también mantenía actividades relacionadas con la danza.