Felifer Macías informó sobre el inicio de los trabajos de la obra federal del Tren México-Querétaro en el bulevar Bernardo Quintana, donde se llevará a cabo la ampliación del puente ferroviario a partir de las primeras horas del 11 de julio.

Como parte de esta intervención, se cerrará uno de los cinco carriles en el sentido de Plaza del Parque hacia Los Arcos.

Mientras que en dirección de Los Arcos hacia Plaza del Parque permanecerán cerrados cuatro carriles, informó el secretario de Gobierno del estado, Erick Gudiño.

Felifer Macías asegura coordinación para reducir afectaciones por el Tren México-Querétaro

El alcalde reconoció que la obra representará un reto para la movilidad de la ciudad; sin embargo, afirmó que el Ejército Mexicano y los tres órdenes de gobierno trabajan de manera coordinada para reducir al mínimo las afectaciones a la ciudadanía.

Además, destacó que el gobernador Mauricio Kuri ha dispuesto todos los recursos del Gobierno del Estado para acompañar a los municipios y a la población durante el desarrollo de la obra, mediante una estrategia de coordinación y planeación.

Las autoridades señalaron que los trabajos impactarán la movilidad de alrededor de 150 mil automovilistas que diariamente circulan por el bulevar Bernardo Quintana, por lo que se implementará un operativo especial en colonias como El Refugio, Álamos, Arboledas, Bosques del Acueducto, Centro Sur, Loma Dorada y los barrios tradicionales del Centro Histórico.

Obras del Tren México-Querétaro iniciarán el 11 de julio en Bernardo Quintana. (Cortesía)

Obras del Tren México-Querétaro contemplan rutas alternas y apoyo vial

La obra en este tramo se desarrollará del 13 de julio a finales de agosto, con una duración aproximada de siete semanas, periodo durante el cual se habilitarán 25 puntos estratégicos y se instalarán más de 60 elementos de señalización.

También se realizarán cierres parciales para habilitar rutas alternas y se contará con más de 170 auxiliares viales, distribuidos en tres turnos para brindar atención las 24 horas del día durante el desarrollo de los trabajos.

El operativo contará con el apoyo de personal de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y otras dependencias, con el objetivo de mantener el orden y atender cualquier eventualidad.

Las autoridades exhortaron a la población a utilizar Waze y Google Maps para consultar en tiempo real las condiciones del tránsito y planear sus recorridos. Además, anunciaron una campaña informativa en la zona metropolitana para orientar a la ciudadanía sobre las afectaciones y las rutas alternas.

Finalmente, invitaron a seguir las cuentas oficiales de @ObrasTrenQro y recordaron que la línea 070 estará disponible para resolver dudas y brindar información relacionada con el desarrollo de la obra.