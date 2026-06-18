El alcalde de Querétaro, Felifer Macías, y el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, encabezaron la entrega del nuevo auditorio de la Escuela Secundaria General No. 4 “Benito Juárez”, ubicada en la colonia Lomas de Casa Blanca, una obra en la que se invirtieron cerca de 32 millones de pesos.

Durante el evento, Felifer Macías destacó que este proyecto fue posible gracias a la participación de padres de familia y ciudadanos, quienes votaron por la obra mediante el esquema de participación ciudadana Decide tu Obra.

Gracias a que todos ustedes participaron, hoy la secundaria más grande del sur de la ciudad cuenta con un espacio digno para realizar actividades deportivas, culturales y recreativas. Felifer Macías, alcalde de Querétaro

La obra, impulsada a través del programa Decide tu Obra, beneficiará a más de mil 500 estudiantes. (cortesía )

Nueva infraestructura educativa fortalece actividades deportivas y culturales

El alcalde Felifer Macías sostuvo que este nuevo espacio representa una oportunidad para que las y los jóvenes desarrollen sus habilidades tanto en el deporte como en la cultura y el arte.

Asimismo, junto con el gobernador Mauricio Kuri, entregó las llaves del inmueble y mobiliario escolar al director del plantel, Martín Blas Gallardo.

Por su parte el secretario de Obras Públicas, Francisco Villegas Solís, informó que el auditorio tiene capacidad para más de mil 500 personas y cuenta con baños, vestidores, gradas, gimnasio, cancha de usos múltiples y un salón adicional para actividades diversas.

La obra busca fortalecer la infraestructura educativa en Querétaro y brindar espacios adecuados para el desarrollo integral de las y los estudiantes.

En la ceremonia participaron la secretaria de Educación, Martha Elena Soto Obregón; la coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía; el secretario general del SNTE Sección 24, Francisco Ramírez Labra, y autoridades estatales y municipales.