Felifer Macías impulsa el ordenamiento del desarrollo urbano en Querétaro con el “Semáforo Inmobiliario”, herramienta que da seguimiento al cumplimiento de los desarrolladores, informa a la ciudadanía y protege el patrimonio de quienes buscan adquirir una vivienda.

El secretario de Desarrollo Urbano, Gerardo Romero, informó que de julio de 2025 a junio de 2026 se atendieron 464 solicitudes de trámites, autorizaciones y cumplimiento de obligaciones.

Además se brindó seguimiento a 251 desarrollos inmobiliarios y la participación de 143 desarrolladores.

Semáforo Inmobiliario de Querétaro brinda certeza jurídica y transparencia a compradores de vivienda

Durante el periodo se emitieron autorizaciones para fraccionamientos y condominios que cumplieron con la normatividad vigente, contribuyendo al crecimiento ordenado de la ciudad.

La Secretaría de Desarrollo Urbano mantiene seguimiento de 57 fraccionamientos y 498 condominios, identificando además desarrollos sin las autorizaciones necesarias para operar legalmente.

El Semáforo también agilizó 167 solicitudes ciudadanas sobre estatus de desarrollos, orientación jurídica e información sobre proyectos, acercando herramientas de consulta para que las familias tomen decisiones informadas.

A través del Plan Orden, la administración de Felifer Macías fortalece la legalidad en el desarrollo urbano y brinda a las familias queretanas mayor certeza al momento de invertir en su patrimonio.

Felifer Macías fortalece el Semáforo Inmobiliario para proteger el patrimonio familiar en Querétaro.
Felifer Macías fortalece el Semáforo Inmobiliario para proteger el patrimonio familiar en Querétaro. (Cortesía)