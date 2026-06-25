Felifer Macías impulsa el ordenamiento del desarrollo urbano en Querétaro con el “Semáforo Inmobiliario”, herramienta que da seguimiento al cumplimiento de los desarrolladores, informa a la ciudadanía y protege el patrimonio de quienes buscan adquirir una vivienda.

El secretario de Desarrollo Urbano, Gerardo Romero, informó que de julio de 2025 a junio de 2026 se atendieron 464 solicitudes de trámites, autorizaciones y cumplimiento de obligaciones.

Además se brindó seguimiento a 251 desarrollos inmobiliarios y la participación de 143 desarrolladores.

Semáforo Inmobiliario de Querétaro brinda certeza jurídica y transparencia a compradores de vivienda

Durante el periodo se emitieron autorizaciones para fraccionamientos y condominios que cumplieron con la normatividad vigente, contribuyendo al crecimiento ordenado de la ciudad.

La Secretaría de Desarrollo Urbano mantiene seguimiento de 57 fraccionamientos y 498 condominios, identificando además desarrollos sin las autorizaciones necesarias para operar legalmente.

El Semáforo también agilizó 167 solicitudes ciudadanas sobre estatus de desarrollos, orientación jurídica e información sobre proyectos, acercando herramientas de consulta para que las familias tomen decisiones informadas.

A través del Plan Orden, la administración de Felifer Macías fortalece la legalidad en el desarrollo urbano y brinda a las familias queretanas mayor certeza al momento de invertir en su patrimonio.