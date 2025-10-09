Felifer Macías es el actual presidente municipal de Querétaro, cargo que asumió en el 2024 con el Partido Acción Nacional, y desde su nombramiento se ha consolidado como una de las figuras jóvenes con mayor trayectoria en la política. Si quieres conocer más acerca de Felifer Macías, continúa leyendo.

¿Quién es Felifer Macías?

Felipe Fernando Macías Olvera, mejor conocido como Felifer Macías, es originario de Querétaro y cuenta con una trayectoria sólida dentro del PAN. Durante su carrera ha ocupado varios cargos de representación juvenil y legislativa, y desde el 2024 asumió el cargo como presidente municipal de Querétaro.

¿Qué edad tiene Felifer Macías?

Felifer Macías nació el 4 de abril de 1986, en Santiago de Querétaro, por lo que actualmente tiene 39 años.

¿Felifer Macías tiene esposa?

Actualmente, no se cuenta con información pública de si Felifer Macías tiene esposa o novia; sin embargo, en una entrevista para La Mejor aseguró que varias veces le han roto el corazón.

¿Qué signo zodiacal es Felifer Macías?

Felipe Fernando Macías es Aries, un signo que se caracteriza por la energía, liderazgo y determinación.

¿Felifer Macías tiene hijos?

Felifer Macías ha mantenido su vida privada, por lo que no se sabe si tiene hijos o no.

¿Qué estudió Felifer Macías?

El presidente municipal de Querétaro es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, y cuenta con una maestría en Administración Pública por la Universidad Anáhuac, Querétaro.

¿En qué ha trabajado Felifer Macías?

Felifer Macías se ha desempeñado en diversos cargos dentro de la política, desde el 2007 es miembro activo del PAN, en donde se desempeñó como secretario de Acción Juvenil (2008-2010), además fue miembro del comité directivo municipal en Querétaro y consejero estatal y nacional.

En el 2008 también fue inspector de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. De 2009 al 2012 fue asesor del Congreso del Estado de Querétaro, y enlace en la secretaría particular del ayuntamiento en Corregidora de 2013 a 2015.

Felifer fue regidor del Ayuntamiento de Querétaro del 2015 al 2018. Y en el 2018 fue candidato a la coalición Por México al Frente a diputado federal por el Distrito 4 de Querétaro, en donde terminó siendo electo y fue diputado federal de la LXIV Legislatura que concluyó en 2021, en donde ocupó los cargos de secretario de la comisión de Gobernación y Población, e integrante de la comisión de Educación y de la comisión de Seguridad Pública. Además, volvió a ser diputado en la LXV Legislatura.

Finalmente, en el 2024 ganó las elecciones como presidente municipal de la ciudad de Santiago de Querétaro por los partidos PAN, PRI y PRD.