El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, informó que el Municipio de Querétaro recibió la Escoba de Platino 2026, uno de los reconocimientos internacionales más importantes en materia de gestión ambiental, otorgado durante el Foro de las Ciudades celebrado en Madrid, España.

La distinción fue entregada por el proyecto “Orden y Futuro: Modelo Integral de Gestión Ambiental”, una estrategia impulsada por el Municipio de Querétaro que integra acciones orientadas a fortalecer la limpieza urbana, la sustentabilidad y el orden en la ciudad.

Felifer Macías destaca trabajo conjunto para obtener la Escoba de Platino 2026

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, señaló que este reconocimiento refleja el esfuerzo diario de las y los trabajadores de las diferentes áreas del gobierno municipal, así como la participación de la ciudadanía para mantener una ciudad más limpia y ordenada.

Este premio reconoce la labor de un gran equipo de trabajo, que todos los días lucha por tener la mejor ciudad del país, una ciudad ordenada, limpia y con visión de futuro. Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro

Asimismo, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, aseguró que la obtención de la Escoba de Platino 2026 representa un motivo de orgullo para la ciudad, pero también un compromiso para continuar impulsando políticas públicas enfocadas en la innovación y el cuidado del medio ambiente.

Municipio de Querétaro fortalece estrategia ambiental y sustentable

Entre los principales resultados del proyecto reconocido destacan la instalación de más de 10 mil nuevas luminarias con tecnología LED solar, el fortalecimiento de la infraestructura de limpieza urbana mediante nuevas barredoras mecánicas y equipos especializados, así como la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales del Rastro Municipal.

Además, el Municipio de Querétaro consolidó acciones de economía circular mediante la recuperación de 135 toneladas de residuos electrónicos y siete toneladas de pilas, lo que permitió evitar la emisión de aproximadamente 175 toneladas de dióxido de carbono.

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, destacó que la creación de la Secretaría de Medio Ambiente forma parte de una visión integral que busca fortalecer el desarrollo sustentable y consolidar a como una de las ciudades con mejores prácticas ambientales del país.

Con este reconocimiento internacional, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, afirmó que el Municipio de Querétaro continuará impulsando proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias queretanas y fortalezcan el cuidado del entorno urbano.