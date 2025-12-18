El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, presidió el anuncio del partido entre la Selección Mexicana e Islandia, encuentro que marcará el inicio de la preparación del Tricolor rumbo a la Copa del Mundo, y que se disputará el 25 de febrero de 2026 en el estadio Corregidora.

Al evento también asistió el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, quien destacó que la ciudad cuenta con la infraestructura, instalaciones y capacidad logística necesarias para albergar partidos de alto nivel internacional.

Felifer Macías afirma que Querétaro está preparado para el Mundial 2026

Felifer Macías subrayó que Querétaro está preparado para recibir a selecciones de cualquier parte del mundo, no solo para encuentros oficiales, sino también como sede de campamentos durante el Mundial 2026.

Además, adelantó que se desarrollará una agenda de actividades en torno a la justa mundialista, pensada para que las familias queretanas puedan disfrutar del ambiente deportivo.

Querétaro recibirá partido México vs Islandia rumbo al Mundial 2026. (Cortesía)

El alcalde señaló que este tipo de eventos generan entusiasmo entre niñas, niños, jóvenes y familias, al tiempo que fortalecen la convivencia social y el impulso al deporte en la entidad.

Asimismo, afirmó que Querétaro se ha consolidado como un referente nacional en seguridad, economía y prosperidad, y que ahora avanza también en el ámbito deportivo, con escenarios de talla internacional como el estadio Corregidora, lo que posiciona al estado a nivel mundial.

Al anuncio también asistieron el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, Ivar Sisniega; el director deportivo de la Selección Nacional Mayor Varonil, Duilio Davino; el propietario del Club Querétaro, Marc Spiegel; y el copropietario del club, Chris Spooner.