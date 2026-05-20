La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que el Tren México-Querétaro registra un avance del 15.8% en su construcción, iniciada en abril de 2025 y con fecha estimada de conclusión en septiembre de 2027.

“Contamos con un avance físico del 15, 16 por ciento” Gustavo Ricardo Vallejo Suárez. Comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles

El proyecto contempla seis estaciones —Buenavista, Huehuetoca, Tula, San Juan del Río, El Marqués y La Corregidora— además de un taller y cochera en Mineral de la Reforma.

Con 14 frentes de trabajo, la obra ha generado más de 22 mil empleos y avanza sin contratiempos, pese a modificaciones técnicas, informó Gustavo Ricardo Vallejo Suárez el 20 de mayo de 2026.

Tren México-Querétaro registra modificaciones pero sin contratiempos

Las obras del Tren México-Querétaro iniciaron en abril de 2025 y se calcula que terminen en septiembre de 2027, ello a pesar de que se revelaron modificaciones.

Al igual que el Tren México-Pachuca, el Tren México-Pachuca tendrá vía para transporte de pasajeros y vía para transporte de carga que juntas suman más de 500 kilómetros de construcción.

A pesar de ello, el general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez dijo que las obras avanzan sin contratiempos, por lo que no mencionó una medicación de la fecha de término.

De la misma manera, el Estado lleva la ingeniería básica para unificar criterios en beneficio de próximos proyectos.

Las 6 estaciones del Tren México-Querétaro

El Tren México-Querétaro tendrá seis estaciones:

Buenavista Huehuetoca Tula San Juan del Río El Marqués La Corregidora

Su taller y cochera se encontrará en Mineral de la Reforma. La creación de empleos se cifra en 22 mil 910, conformados en 14 frentes de trabajo.