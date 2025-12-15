El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, acompañó al gobernador Mauricio Kuri González en el foro “Co-creando el Futuro de Querétaro”, un espacio de diálogo entre autoridades y sociedad organizada de la capital, enfocado en definir la ruta de desarrollo y crecimiento del estado.

Durante el encuentro, Felifer Macías destacó que Querétaro se ha consolidado como una tierra de oportunidades y prosperidad, donde las personas pueden incorporarse a grandes empresas o emprender proyectos productivos que van desde iniciativas pequeñas hasta negocios plenamente consolidados.

Querétaro está llamado a ser líder en desarrollo y oportunidades: Felifer Macías

Felifer Macías subrayó que Querétaro está llamado a asumir un papel de liderazgo en los grandes cambios y fenómenos globales y nacionales, a partir del talento, la innovación y la participación activa de su sociedad.

En ese sentido, enfatizó que los gobiernos deben fungir como orquestadores de talento, más que como protagonistas, con la responsabilidad de facilitar oportunidades y generar condiciones para que las y los ciudadanos se involucren en la construcción del futuro del estado.

Felifer Macías destaca liderazgo de Querétaro en foro Co-creando el Futuro. (Cortesía )

Asimismo, señaló la importancia de trabajar de manera coordinada, integrada y transversal con la sociedad organizada, con el objetivo de consolidar un modelo de desarrollo que responda a las necesidades actuales y futuras de Querétaro.

Lo único que les quiero decir es que cuenten con el Municipio de Querétaro desde esta trinchera para ser parte de esta gran orquesta de talento queretano y que estemos a la altura, como ya lo hemos hecho desde hace siglos, de los grandes cambios y los grandes fenómenos globales y nacionales de los cuales Querétaro está llamado a ser líder y a construir el mejor futuro de su historia. Felifer Macías

En el foro participaron alrededor de 150 empresarios, académicos, presidentes de cámaras empresariales, colegios, asociaciones y clústers, y fue organizado de manera conjunta por el Gobierno del Estado de Querétaro, el gobierno municipal de Querétaro, el Consejo Querétaro para la Planeación Estratégica y el Consejo Querétaro Sur para la Planeación Estratégica.