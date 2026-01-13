El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, encabezó la entrega de la rehabilitación del parque y la construcción del arcotecho en la cancha de usos múltiples de la colonia Patria Nueva, ubicada en la delegación Felipe Carrillo Puerto.

La obra representó una inversión de 7.6 millones de pesos y beneficiará de manera directa a cerca de tres mil habitantes de la zona, al mejorar un espacio público clave para la convivencia comunitaria.

Felifer Macías impulsa rehabilitación de parques para el bienestar comunitario

Felifer Macías destacó que, con la rehabilitación del parque, no solo se mejora la imagen urbana de la colonia, sino que también se fortalece el bienestar social al generar espacios que influyen positivamente en el ánimo y la convivencia de las familias.

El alcalde subrayó que esta obra forma parte de los compromisos asumidos durante campaña y refleja el acompañamiento permanente del gobierno municipal a las colonias, en este arranque de 2026.

Felifer Macías entrega rehabilitación de parque y arcotecho en Patria Nueva. (Cortesía)

Asimismo, explicó que la instalación del arcotecho permitirá el uso de la cancha durante todo el día, lo que fortalece la convivencia familiar y comunitaria, además de fomentar que niñas, niños y jóvenes se mantengan alejados de conductas de riesgo mediante la práctica deportiva.

Con este nuevo parque, amigas y amigos, no solamente embellecemos la colonia como tal, sino que también modificamos la conducta humana, porque quiero que estén de buenas, que estén de buenas en su colonia, que estén de buenas en su parque, que estén disfrutándolo y que realmente con esto sientan el apapacho de su gobierno municipal. Felifer Macías

Felifer Macías cumple compromiso con rehabilitación integral del parque

El secretario de Obras Públicas, Francisco Villegas Solís, informó que la intervención permitió recuperar un espacio que presentaba un deterioro significativo, transformándolo en un área digna para el deporte y la recreación, lo que contribuye al fortalecimiento del tejido social.

Detalló que los trabajos realizados incluyeron:

Rehabilitación integral de la cancha de usos múltiples, incluyendo tableros y porterías

Construcción del arcotecho con lámina traslúcida

Rehabilitación de guarniciones y andadores

Instalación de módulos de juegos y ejercicio

Reposición de la protección perimetral

Colocación de infraestructura de alumbrado, que incluye: 25 bases de alumbrado, 29 registros, 25 luminarias tipo LED y cuatro reflectores

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos Municipales, Armando Presa Ortega, informó que en las calles aledañas al parque se llevaron a cabo acciones complementarias como:

Recolección de 3.5 toneladas de tiliches

Desmalezado de más de dos mil metros cuadrados

Cortafuego en tres predios considerados de riesgo

Barrido de casi siete mil 500 metros cuadrados

Además, se realizó reforestación dentro del parque y vialidades cercanas, con la plantación de 15 árboles y la habilitación de áreas verdes con 421 plantas y arbustos.