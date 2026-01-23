José Alberto Abud Flores, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), emitió sus primeras declaraciones públicas tras su detención y señaló directamente al gobierno de Layda Sansores, a quien responsabilizó de cualquier daño que pueda sufrir él o su familia.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Abud Flores aseguró que las drogas por las que fue detenido le fueron sembradas en el vehículo oficial que utilizaba como rector.

Asimismo, se pronunció sobre su destitución inmediata del cargo, la cual —afirmó— carece de fundamento legal y representa una violación a la autonomía universitaria.

🔴José Alberto Abud Flores, ex rector de la UACAM, comparte su testimonio a 8 días de ser liberado: "Soy inocente hasta que se demuestre lo contrario".



El académico agradece a la presidenta Claudia Sheinbaum; la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez; y la ANUIES por su respaldo…

Exrector de la UACAM responsabiliza al gobierno de Campeche

En su declaración, el exrector responsabilizó directamente a la administración encabezada por Layda Sansores de cualquier agresión futura en su contra o hacia sus familiares.

Además, solicitó la intervención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que se revisen las presuntas irregularidades cometidas en su caso.

“Es casi innecesario mencionar que responsabilizo de cualquier otra agresión contra mi persona o la de mi familia a quien encabeza la titularidad del Poder Ejecutivo en el estado. Señora doctora Claudia Sheinbaum, acuda usted en conocimiento de su profundo sentido de justicia para que, con su apoyo, se rectifiquen estas ilegalidades y se encaucen por el camino debido” José Alberto Abud Flores, exrector de la UACAM

Abud Flores también reveló que antes de su detención ya había sido víctima de otros atentados, los cuales no denunció formalmente. Uno de ellos ocurrió tras un choque de un vehículo oficial de la UACAM, en el que viajaba acompañado de otros universitarios.

Exrector asegura que las drogas le fueron sembradas durante su detención

En el mismo video, el exrector reiteró que las sustancias ilícitas presuntamente encontradas durante su detención del pasado 12 de enero fueron sembradas por las autoridades.

“Todo ese escenario grotesco tiene su expresión máxima el lunes 12 de enero, a las 9:30 de la mañana, con la detención del vehículo oficial de la UACAM y la siembra de drogas en su interior” José Alberto Abud Flores, exrector de la UACAM

Cabe recordar que José Alberto Abud Flores fue acusado por posesión simple de drogas; sin embargo, su defensa legal sostiene que no existían evidencias gráficas que acreditaran la presencia de dichas sustancias en el vehículo al momento del arresto.

Tras una primera audiencia, el exrector obtuvo su libertad y enfrenta el proceso legal en curso fuera de prisión.

Exrector de UACAM afirma que su destitución como rector no tiene sustento legal

Por otro lado, Abud Flores aseguró que su destitución como rector de la Universidad Autónoma de Campeche fue ilegal y producto de una injerencia indebida que vulneró la autonomía universitaria.

“No existía fundamento legal para destituirme, no existía causa institucional para precipitar un relevo y no existía justificación jurídica para violentar los procesos internos de la universidad” José Alberto Abud Flores, exrector de la UACAM

El exrector agregó que, previo a su salida, existieron presiones constantes para incorporar a personas ajenas a la institución en cargos directivos, así como exigencias para ceder parte del patrimonio universitario.