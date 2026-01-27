José Abud Flores, ex rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), explicó las razones por las que no volverá a la vida universitaria en el estado, a pesar de enfrentar su proceso legal en libertad, tras haber sido detenido por el delito de posesión simple de drogas.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el ex rector detalló que, luego de ser liberado por un juez, analizó el contexto interno de la institución y concluyó que no existen las condiciones para su regreso.

José Abud Flores enfrenta su proceso en libertad tras ser detenido en Campeche

Después de su detención en Campeche y de que un juez le permitiera continuar su proceso legal en libertad, José Abud Flores rompió el silencio y habló sobre el impacto personal y profesional que ha tenido este episodio.

Durante la entrevista, agradeció públicamente el respaldo recibido por parte de periodistas, colegas universitarios y su familia, apoyo que —aseguró— ha fortalecido su ánimo.

“La voluntad, Ciro, está fortalecida con gente como ustedes: los reporteros de Campeche, los nacionales, los amigos de las universidades y mi familia que han tenido el gesto generoso de estar conmigo. Esa es mi voluntad, de acero” José Abud Flores, ex rector de la Universidad Autónoma de Campeche

Ex rector de la UACAM acusa persecución interna y descarta su regreso

José Abud Flores fue enfático al señalar que no tiene intención de regresar a la UACAM, debido a que, aseguró, el ambiente interno cambió de manera radical en pocas semanas.

El ex rector denunció una presunta persecución al interior de la universidad y afirmó que no podría trabajar con personas que, según dijo, fueron amenazadas para participar en su destitución, la cual —acusó— violó los estatutos de la Ley Orgánica de la institución.

“Yo no deseo regresar a la Universidad, lamentablemente no en estas condiciones, porque ya la Universidad en dos o tres semanas cambió radicalmente. Hay una persecución interna (…) yo no podría trabajar con gente que fue amenazada y empujada a tomar decisiones en la madrugada para violentar los estatutos de la Ley Orgánica y destituirme sin ninguna razón” José Abud Flores, ex rector de la Universidad Autónoma de Campeche

Sostuvo que su destitución careció de fundamento y ocurrió después de que se negara a permitir el ingreso de grupos de legisladores para impartir conferencias dentro de la universidad, así como a colaborar con personas que, dijo, fueron impuestas presuntamente por el gobierno de Layda Sansores.

José Abud Flores revela que continuará su carrera académica en la UNAM

Pese a descartar su regreso a la UACAM, José Abud Flores aseguró que su futuro cercano seguirá ligado a la academia y a la investigación, ya que conserva su cargo como profesor en el Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).