Médico de clínica en Arizona a donde fue trasladada María Isabel Morales confirmó que la joven, víctima del incendio y explosión en Waldo’s Hermosillo, se someterá a segunda cirugía .

María Isabel, joven de 20 años que sufrió múltiples quemaduras por el incendio en Waldo’s Hermosillo, fue trasladada el pasado 5 de noviembre al Hospital Valley Wise en Phoenix, Arizona, Estados Unidos.

Esto tras resultar como una de las personas heridas por la explosión en el Waldo’s Hermosillo ubicado en la colonia Centro de la capital de Sonora, el pasado sábado 1 de noviembre.

María Isabel Morales, víctima de incendio en Waldo’s Hermosillo, se someterá a segunda cirugía en Arizona

Este viernes 7 de noviembre María Isabel Morales se someterá a un segundo procedimiento para retirar la piel quemada por el incendio en Waldo’s Hermosillo pero se encuentra estable.

Acorde con lo señalado por el especialista del centro para quemaduras Diane & Bruce Halle, la joven se encuentra estable pese a las quemaduras que sufrió en el incendio de Waldo’s Hermosillo.

Sin embargo, explicó que debido a la extensión de las quemaduras en el cuerpo de María Isabel Morales, lo primero es retirar la piel lesionada, aunque la joven estaría respondiendo bien.

El médico también apuntó que la próxima semana podrían comenzar con los injertos de piel, aunque el proceso llevaría incluso varios meses, para después continuar con la rehabilitación.

Tal como apuntó el médico de María Isabel Morales, su primera cirugía para retirar la piel quemada tuvo lugar el jueves 6 de noviembre.