Por medio de un comunicado, Waldo’s dio a conocer que se va a encargar de cubrir los gastos funerarios de las víctimas que murieron en la explosión en Hermosillo, Sonora.

Así como los servicios médicos de otra de las víctimas de la tragedia que fue trasladada a Estados Unidos.

Waldo’s asegura que ha cubierto los gastos funerarios de las víctimas de Hermosillo

A 4 días de ocurrida la explosión y el incendio en la tienda de Hermosillo, Waldo’s informó que ha puesto en marcha diversas acciones de apoyo a las víctimas, como cubrir los gastos funerarios.

En el comunicado que difundió en redes sociales, la cadena de tiendas de autoservicio garantizó que mantiene su compromiso de actuar de manera responsable, con respeto transparencia.

“Tras los lamentables hechos ocurridos en Hermosillo. Desde el primer momento, hemos trabajado de manera coordinada con las autoridades estatales y con la Unidad de Atención a Víctimas para apoyar directamente a las personas afectadas y sus familias” Waldo's

Por ello, aseveró que desde el primer momento, se han extendido acciones de manera coordinada con autoridades estatales y con la Unidad de Atención a Víctimas para apoyar a las víctimas y sus familias.

En ese sentido, Waldo’s resaltó que hasta este miércoles 5 de noviembre, se han puesto en marcha diferentes acciones para atender y brindar apoyo a los afectados, como el caso de los gatos funerarios.

Waldo's garantiza apoyo a las víctimas del incendio en Hermosillo (Waldo’s/Facebook)

Waldo’s despliega acciones de apoyo para víctimas y familias de la explosión en Hermosillo

Al asegurar que se han cubierto los gastos funerarios de las 23 víctimas mortales de la explosión en Hermosillo, Waldo’s resaltó que se han efectuado otras acciones en respaldo de los afectados:

Se cubrió el costo total de un traslado médico aéreo a un hospital de especialidad en Estados Unidos para una de las personas lesionadas y un acompañante, para que reciba la mejor atención posible.

De manera solidaria y como medida adicional de acompañamiento, se ha iniciado la entrega de los apoyos solicitados y de los gastos derivados para cubrir necesidades básicas de casos particulares de los familiares

Se ha puesto a disposición de las personas afectadas la ayuda psicológica y de tanatólogos

Se realizan acciones para garantizar la seguridad de sus operaciones en el resto de las tiendas a nivel nacional

Se están atendiendo los requerimientos de las autoridades de Protección Civil en cada estado

Se continúa con el cumplimiento de todas sus responsabilidades laborales con los colaboradores de las tiendas del Estado

De forma adicional, la empresa aseguró que se mantiene de cerca con las familias de los afectados y en coordinación con las autoridades con el fin de escuchar y atender sus necesidades.

Finalmente, resaltó que ya se estableció contacto directo con las familias y se reafirmó su disposición para seguir colaborando y acompañando a las víctimas y sus familias en el proceso que está en curso.