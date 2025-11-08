Autoridades del estado de Sinaloa han suspendido de manera temporal las operaciones al menos 10 tiendas Waldo’s, debido a que se detectó que presentan diversas fallas de seguridad:

8 tiendas suspendidas en Mazatlán

1 tienda suspendida en Culiacán

1 tienda suspendida en Los Mochis

Protección Civil de Sinaloa suspende 10 tiendas Waldo’s fallas de seguridad

Tras el incendio en Waldo’s Hermosillo que dejó un saldo fatal de 24 muertos, la cadena de tiendas de autoservicio puso en marcha un operativo nacional para revisar sus sucursales en todo el país.

Derivado de las inspecciones que se llevan a cabo en todo el país con la colaboración de autoridades locales, Protección Civil de Sinaloa suspendió la operación de 10 tiendas en el estado.

Las suspensiones se aplicaron debido a que en las acciones de supervisión, se detectó que las tiendas presentan irregularidades en materia de seguridad y otros temas como el caso de las siguientes:

Deficiencias en sistemas contra incendios

Falta de señalización

Ausencia de protocolos de emergencia

Irregularidades en el uso de suelo

Falta de pólizas de seguro o desactualización de las mismas

Hay que resaltar que la Coordinación Nacional de Protección Civil ordenó que en la revisión se verifique que todas las tiendas Waldo’s cuenten con los siguientes elementos para que puedan operar:

Alarmas activas

Salidas de emergencia sin obstrucciones

Rutas de evacuación bien definidas y visibles

Seguro vigente contra siniestros

Más de 60 tiendas Waldo’s han sido suspendidas tras incendio en Hermosillo

Cabe destacar que las 10 tiendas Waldo’s en Sinaloa cuyas operaciones fueron suspendidas, no son las únicas que han sido clausuradas de forma temporal durante el operativo nacional de inspección.

Lo anterior debido a que se ha informado que hasta hoy viernes 7 de noviembre, se ha procedido con el cierre provisional de más de 60 sucursales de la cadena de tiendas de autoservicio en varios estados:

Sonora

Baja California

Chihuahua

Coahuila

En torno a la suspensión de actividades en las tiendas, se reporta que la mayoría de ellas se ha desplegado debido a que en las revisiones se han encontrado fallas en materia de seguridad.

En particular, la información que se ha dado a conocer refiere que en las sucursales se ha detectado que no cuentan con equipos para extinguir incendios, así como deficiencias estructurales.