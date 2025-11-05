El gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo de 71 años de edad, ha confirmado el traslado de María Isabel, víctima del incendio en Waldo’s Hermosillo, a un hospital de especialidad.

“María Isabel que se encuentra grave, pero lo suficientemente estable fue trasladada el día de hoy al hospital Valleywise de Phoenix, Arizona, en ambulancia aérea”.

El traslado de María Isabel de 20 años de edad, víctima del incendio en Waldo’s Hermosillo se dio en acompañamiento de personal médico y un familiar, precisó el gobernador Alfonso Durazo.

María Isabel Morales, víctima del incendio en Waldo’s Hermosillo sufrió quemaduras de primer y segundo grado en el 40 por ciento de su cuerpo.

Asimismo, ante este traslado de María Isabel, víctima del incendio en Waldo’s Hermosillo, al hospital de especialidad, Alfonso Durazo agradeció al consulado por las facilidades por la emergencia.

Hay momentos que sacuden la conciencia de un pueblo.

No se trata de cifras, sino de vidas, de familias que hoy enfrentan un dolor profundo.



Hoy informamos que María Isabel fue trasladada al Hospital Valley Wise, en Phoenix, Arizona, donde recibe atención médica especializada.

En más detalles sobre las víctimas del incendio en Waldo’s Hermosillo, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo precisó que aún hay 3 personas más hospitalizadas por los hechos, identificadas como Marco, Dana y Gloria.

Así como Alfonso Durazo refrendó su compromiso con la ciudadanía y con las víctimas del incendio en Waldo’s Hermosillo

“He mantenido comunicación personal con las familias de la víctimas, estoy con ellas acompañarlas en su dolor, en su búsqueda de justicia y en la reparación del daño”

🚑 Ambulancia de la Secretaría de Salud trasladará a María Isabel, de 20 años, quien resultó lesionada por el incendio de Waldo's el pasado sábado.



La joven será llevada de #Hermosillo a Arizona, para continuar su tratamiento contra las heridas que sufrió en la tragedia que dejó…

Alfonso Durazo destituye a titular de Protección Civil en Sonora por incendio en Waldo’s Hermosillo

Ante la tragedia por incendio en Waldo’s Hermosillo que dejó 23 personas muertas, Alfonso Durazo también informó la destitución del titular de Protección Civil en Sonora, Armando Castañeda Sánchez -se desconoce su edad-.

“Sonora ha vivido tragedias que marcaron su historia. Tragedias envueltas en el silencio, la simulación o la omisión que agravaron el dolor de las familias y minaron la confianza ciudadana. Esa sombra aún pesa sobre nuestra memoria colectiva y sería una falta de respeto ignorarla. En virtud de ello, he solicitado al titular de la Coordinación de Protección Civil del Gobierno del Estado se separe del cargo”. Alfonso Durazo

Destitución titular de Armando Castañeda Sánchez que se da luego de que se reveló la tienda Waldo’s Hermosillo no contaba con un programa interno de Protección Civil vigente.