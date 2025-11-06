Se realizaron protestas del 5 de noviembre por el incendio en Waldo’s Hermosillo, Sonora.

En estas, Paty Duarte, madre de una de las víctimas de la Guardería ABC, dijo que en la entidad está “hasta la madre”.

“Ya estamos hasta la madre, ya estamos cansados, pensamos que lo de ABC era lo último que nos podían hacer a Sonora y no, ahora llega lo de Waldo’s” Paty Duarte. Madre de ABC

Por el incendio en la tienda Waldo’s Hermosillo que dejó un saldo de 23 muertos, se realizó una protestas a la que se sumó la madre de una de la víctimas de la Guardería ABC.

En el acto, Paty Duarte advirtió que en el estado de Sonora ya están cansados y “hasta la madre” de la inacción e indolencia que han demostrado las autoridades.

Así lo sentenció al acusar que tanto en la tragedia de ABC como en el incendio del Waldo’s Hermosillo, a la ciudadanía siempre le toca “poner los muertos”, por lo que exigió poner un alto.

“Siempre nos toca a nosotros poner los muertos, ya basta (...) ya estamos hasta la madre, ya estamos cansados” Paty Duarte. Madre de ABC

Sobre ello, la madre de uno de los muertos que murieron en el incendio dijo que pensaban que lo ocurrido en la estancia infantil sería lo último, pero ahora pasó lo de la tienda.

Ante dicha situación, Paty Duarte cuestionó “¿cuántos más muertos más?" deben ocurrir en Sonora para que el gobierno lleve a cabo las acciones necesarias para ponerle un alto a la situación.

🚨 "Dejen de legislar a favor de sus intereses, estamos hasta la madre, pensábamos que ABC era lo último lo que le podían hacer a #Sonora, ¿CUÁNTOS MÁS?", clama @PatyDuarteF09 a diputados en la marcha para exigir justicia por las víctimas del incendio de Waldo's en #Hermosillo.… pic.twitter.com/Dur6dpUoJm — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) November 6, 2025

Madre de ABC exige a legisladores dejar de “robar” y usar recursos para protección civil

Al reclamar que las autoridades de Sonora permitieron operar el Waldo’s Hermosillo pese a tragedias como la de la Guardería ABC, Paty Duarte exigió canalizar recursos para evitar más hechos similares.

En la protesta por el incendio en la tienda que se realizó este miércoles 5 de noviembre, la madre de ABC demandó que se designen un presupuesto adecuado para temas de protección civil.

De la misma forma, Paty Duarte hizo un enérgico llamado para que los diputados y diputadas del estado “dejen de robar” recursos que podrían ser utilizados para reforzar la protección civil.

“Queremos presupuesto para la protección civil en el estado de Sonora, queremos presupuesto, dejen de robar, diputadas y diputados. Dejen de legislar a favor de sus intereses” Paty Duarte. Madre de ABC

Cabe destacar que en las investigaciones por el incendio en el Waldo’s Hermosillo, se ha detectado que la sucursal no contaba con un protocolo de actuación e incluso carecía de salidas de emergencia.

A pesar de lo anterior, autoridades de Protección Civil municipales y estatales, otorgaron los permisos correspondientes para el funcionamiento de la sucursal que se incendió el 1 de noviembre.