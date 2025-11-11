Las actividades revolucionarias que se celebraría en Nogales y Guaymas fueron canceladas por el Gobierno de Sonora como muestra de solidaridad ante las víctimas que dejó la explosión en el Waldo’s en Hermosillo.

La decisión de cancelar las actividades revolucionarias tiene el objetivo de honrar el dolor colectivo y respetar el luto de familias tras la muerte de 24 personas que dejó la explosión del 1 de noviembre de 2025.

Con este anuncio, la administración de Sonora en Nogales, Guaymas y Hermosillo agradeció la comprensión del público y de las personas involucradas en la organización de actividades con motivo de la Revolución Mexicana.

Revolución Mexicana (Cortesía)

Nogales y Guaymas cancelan actividades revolucionarias tras la explosión de Waldo’s en Hermosillo

El Gobierno de Sonora reconoció el esfuerzo de quienes ya se encontraban preparando actividades revolucionarias en Hermosillo, Nogales y Guaymas, así como la suspensión de otras actividades como:

Cancelan Festival del Globo y Feria del Libro Sonora

Cancelan Desfile Cívico del 17 de noviembre

El Gobierno de Sonora ha decidido cancelar los desfiles cívicos del 20 de noviembre en varias ciudades, incluyendo, además, los siguientes municipios:

Santa Ana

Navojoa

San Luis Río Colorado

Huatabampo

Cananea

Los comunicados señalan que la cancelación del evento no implica el olvido de la fecha histórica, sino una reconfiguración del homenaje para fomentar la solidaridad y el respeto mutuo.