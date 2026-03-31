Claudia Sheinbaum informó que será el Gabinete de Seguridad quien proporcione detalles sobre la explosión de una camioneta Toyota cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“En estos casos ustedes saben que informa el gabinete de seguridad y estaban por informarlo, lo informaron hoy en la mañana y ellos pueden emitir el comunicado” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

El hecho ocurrió el 28 de marzo de 2026 en la carretera México-Pachuca, a la altura de Tecámac, cuando la camioneta explotó y se estrelló en una zona comercial.

La FGR ya investiga el caso, en el que murieron dos personas, presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa, entre ellas Francisco Beltrán, alias “El Payín”.

¿Qué se sabe de la explosión de un vehículo cerca del AIFA?

El sábado 28 de marzo de 2026, alrededor de las 18 horas, una camioneta explotó mientras circulaba por la carretera México-Pachuca, a la altura del municipio de Tecámac, Estado de México.

El evento se registró a pocos kilómetros del AIFA, de donde la unidad salió momentos antes. Todo quedó registrado en video.

En la grabación, que circula en redes sociales, se aprecia el momento en que la camioneta Toyota Tacoma, de color negro, circula con normalidad cuando de pronto explota y es cubierta por fuego.

La unidad pierde el control, zigzaguea y por breves instantes se sube a la banqueta hasta que se estrella en una zona comercial.

Explota camioneta cerca del AIFA (Redes sociales)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades.

Hasta el momento se desconoce la causa de la explosión; sin embargo, se habla de un artefacto explosivo que habría sido colocado al interior del vehículo.

“El Payín” habría muerto en explosión de camioneta cerca del AIFA

De la explosión del Toyota Tacoma registrada cerca del AIFA, resultaron dos personas muertas.

Las víctimas habrían sido identificadas como Francisco Beltrán, alias “El Payín”, y Humberto Raquel, presuntos operadores del Cártel de Sinaloa.

Desde Sinaloa, "El Payín" habría sido recogido en el AIFA por Humberto N, su chófer, información que Fiscalía General de Justicia del Estado de México aún no ha confirmado.