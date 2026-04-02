El sábado 28 de marzo tuvo lugar una explosión en una camioneta cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA); reportes informaron que Francisco Beltrán, alias “El Payín” y un acompañante viajaban al interior.

Extraoficialmente circulan diferentes hipótesis en torno al caso, entre ellas que pudo tratarse de un dispositivo que fue detonado a distancia.

Del mismo modo, se apunta a que en la camioneta se estaban trasladando explosivos, mientras que reportes iniciales tras la explosión señalaron que se trató de una granada de fragmentación.

Pero lo cierto es que hasta el momento las autoridades no han comunicado nueva información, por lo que todavía se desconocen las causas de la explosión.

“El Payín” habría muerto tras explosión de camioneta al salir del AIFA (Michelle Rojas)

Se inició una carpeta de investigación por explosión y muerte de “El Payín”

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), iniciaron una carpeta de investigación tras los hechos.

Se espera que en próximos días haya más claridad en el caso al tratarse de un presunto operador del Cártel de Sinaloa al igual que su acompañante, identificado como Humberto ‘N’.

En la conferencia mañanera del 31 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gabinete de Seguridad será el encargado de proporcionar los avances de la investigación.

Lo poco que se sabe con certeza es que “El Payín” había arribado al AIFA desde Sinaloa.

El momento de la explosión fue captado por la cámara trasera de un vehículo que circulaba casi a la par de la camioneta.

Tras la detonación esta perdió el control, provocando maniobras de esquive en otros autos de la zona.