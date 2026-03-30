Francisco Beltrán, alias El Payín, y su acompañante Humberto murieron tras la explosión de una camioneta en Tecámac, Estado de México, luego de salir del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

De acuerdo con los reportes, una granada detonó dentro del vehículo mientras circulaban cerca del fraccionamiento Haciendas del Bosque, provocando que perdiera el control hasta detenerse.

El incidente ocurrió el sábado 28 de marzo de 2026 alrededor de las 18 horas, tras el arribo de Beltrán desde Sinaloa, según lo difundido en redes sociales.

El Payín murió tras explosión de camioneta a su llegada al AIFA desde Sinaloa

La explosión tuvo lugar el sábado 28 de marzo, tal como se observa en el video, alrededor de las 18 horas, tras haber aterrizado en el AIFA desde Sinaloa.

Acorde con los reportes, El Payín fue recogido en el AIFA por Humberto N, su presunto chófer, aunque la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no lo ha confirmado.

De manera inicial, se ha señalado que la presunta granada era un artefacto que ya llevaban consigo, sin embargo, la Fiscalía del Estado de México mantiene una investigación por los hechos.

La explosión de la camioneta provocó una fuerte movilización en Tecámac, tanto de cuerpos de emergencia como de seguridad, debido a lo que testigos definieron como una fuerte detonación.

De momento, las autoridades del Estado de México no han confirmado de manera oficial que El Payín estuviera involucrado en actividades ilícitas, aunque se le conoce como generador de violencia en Sinaloa.

El Payín muere en explosión tras salir del AIFA, en Tecámac (Redes sociales)

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