La Fiscalía General de Justicia del Estado de México rechazó categóricamente la versión que vincula a la CIA con la muerte de El Payín, presunto integrante del Cártel de Sinaloa.

Esta postura respalda lo dicho también por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien rechazó la existencia de operativos encubiertos de la CIA en territorio mexicano.

Fiscalía Edomex rechaza afirmaciones sobre la CIA en muerte de El Payín

Fue durante su participación en la mañanera de hoy 12 de mayo, en donde Omar García Harfuch aseveró que no existe participación alguna de la CIA en México en operativos contra el crimen organizado.

Al respecto, la Fiscalía del Estado de México publicó un comunicado que desmintió los señalamientos hechos por la cadena estadounidense CNN, donde aseguran la participación de la CIA en la muerte de El Payín.

Fiscalía Edomex rechaza versión que vincula a la CIA con El Payín (Cortesía)

La postura de la Fiscalía Edomex acompaña la postura del gobierno federal, rechazando completamente la operación de agencias como la CIA en nuestro país.

Reportes de CNN sobre muerte de El Payín y supuesta participación de la CIA

La aclaración de Omar García Harfuch es respuesta a CNN y su publicación de este martes 12 de mayo, en la que apunta la participación no reportada de la CIA en la muerte de El Payín.

De acuerdo con reportes de CNN, la operación contra El Payín fue encabezada por la Rama Terrestre de la CIA, quienes colocaron un explosivo en su vehículo.

Según sus fuentes, la CIA habría estado participando directamente en ataques letales contra integrantes del crimen organizado, lo que significaría una “expansión significativa”.