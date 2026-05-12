Omar Garcia Harfuch desmintió la noticia de un medio estadounidense en el que se señala participación de la CIA en la muerte de El Payín, en Tecámac, el pasado mes de marzo.

“[..] sobre una explosión ocurrida en Tecámac, Estado de México, en la que se señala una presunta participación de la CIA en operaciones contra cárteles, el Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales” Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Tal como escribe Omar García Harfuch, el gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pueda sugerir la existencia de operativos encubiertos de parte de la CIA.

Omar García Harfuch apuntó que si bien la cooperación con Estados Unidos existe y es importante derivado de los resultados para ambos países, se realiza bajo el respeto de la soberanía.

Omar García Harfuch rechaza participación de la CIA en muerte de El Payín

Tras señalamientos de CNN, Omar García Harfuch destacó que la CIA no ha actuado en operativos encubiertos contra narcotraficantes, como la muerte de El Payín.

Omar García Harfuch desmiente participación de la CIA (Captura de pantalla)

Ya que en México, las acciones operativas corresponden de manera exclusiva a las autoridades mexicanas competentes sin interferencia de agencias extranjeras.

Omar García Harfuch resaltó que la cooperación entre México y Estados Unidos se da con respeto a la soberanía en confianza mutua y responsabilidad compartida.

Lo que ha derivado en avances importantes en el combate al crimen organizado, como detenciones de objetivos relevantes y aseguramiento de armas y drogas.

Dichos resultados demuestran precisamente la colaboración bilateral tras el intercambio de información en respeto al marco legal de cada país, como resalta Omar García Harfuch.

El mensaje finaliza destacando que cualquier cooperación internacional se limita a coordinación institucional, sin agencias como la CIA en operativos de territorio nacional.

Qué dice CNN sobre muerte de El Payín y supuesta participación de la CIA

La aclaración de Omar García Harfuch es respuesta a CNN y su publicación de este martes 12 de mayo, en la que apunta la participación no reportada de la CIA en la muerte de El Payín.

Acorde con lo señalado por CNN, la operación contra El Payín fue encabezada por la Rama Terrestre de la CIA, quienes colocaron un explosivo en su vehículo, lo que causó dos muertes.

Añaden que según sus fuentes, la CIA habría estado participando directamente en ataques letales contra integrantes del crimen organizado, lo que significaría una “expansión significativa”.

Sin embargo, la CIA no confirmó dicha información de CNN ni tampoco brindó declaraciones, pese a que las fuentes del medio señala que su implicación data de hace un año.