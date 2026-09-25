Reginaldo Sandoval, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo (PT), sostiene que Andrea Chávez “es la única que puede ganar” en Chihuahua rumbo a las elecciones 2027.

“Nosotros estamos convencidos que la única que puede ganar la gubernatura es la senadora Andrea Chávez. En mediciones, estamos convencidos que ella es la única que puede ganar el tema de la gubernatura en Chihuahua desde el ángulo nuestro” Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados federales del PT

Estas declaraciones surgen en medio de las tensiones internas entre Morena y PT en Chihuahua, donde Andrea Chávez disputa la coordinación estatal frente a Cruz Pérez Cuéllar.

Reginaldo Sandoval Flores ha declarado que el PT está abierto a postular directamente a la senadora con licencia Andrea Chávez en caso de que el proceso interno de Morena no le resulte favorable.

PT convencido que Andrea Chávez “es la única que puede ganar” en Chihuahua en las elecciones 2027

El Partido del Trabajo (PT) ha manifestado su respaldo a la senadora con licencia Andrea Chávez en Chihuahua rumbo a la gubernatura de 2027.

El coordinador de los diputados federales del PT, Reginaldo Sandoval, afirmó que el partido está dispuesto a abanderar a Andrea Chávez en caso de que no obtenga la designación en el proceso interno de Morena.

Sandoval sostuvo que, según las mediciones internas del PT, Chávez es la opción competitiva capaz de asegurar el triunfo en la entidad.

Se precisó que la postura del PT no representa un nombramiento definitivo ni significa que Chávez haya acordado competir fuera de Morena.

Cualquier escenario de competencia por separado dependerá exclusivamente de los acuerdos que determine la dirigencia nacional.

Reginaldo Sandoval Flores cuestiona conducción de Morena rumbo a las elecciones 2027

Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados federales del Partido del Trabajo (PT), ha expresado duras críticas hacia la conducción de Morena dentro de la alianza rumbo a las elecciones de 2027.

Acusó a Morena de actuar con soberbia, de creer que puede prescindir de sus aliados y de no respetar los acuerdos previos para la selección de candidaturas.

Exigió la implementación de encuestas científicas “espejo” en los estados donde existan dudas o cuestionamientos sobre la credibilidad de las mediciones de Morena.

Confirmó que el PT pausó su participación en la mesa de candidaturas en busca de “justicia y reconocimiento” de su peso político dentro de la coalición.

“Uno que se cumpla el acuerdo de encuestas espejo donde hay duda, donde hay planteamiento de que no está bien o que no hay credibilidad en el resultado de las mediciones (...) Nosotros pausamos nuestra participación en la mesa de candidaturas. Estamos en una reflexión profunda” Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados federales del PT

Advirtió que, si no hay acuerdos, el PT contempla tres escenarios: ir solos en algunas gubernaturas, competir solos en las 17 entidades en disputa, o ir por separado en todo el proceso electoral.

“Un escenario es que podemos ir solos en algunas de las 17. Otro escenario es que podemos ir solos en las 17 y otro escenario es que podemos ir solos en todo lo que viene” Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados federales del PT

Señaló que, aunque el PT no gane directamente en solitario en todas partes, una división podría hacer que la coalición pierda entre 7 y 12 gubernaturas.

Reginaldo Sandoval manifestó que el PT está dispuesto a postular a perfiles competitivos de izquierda que queden fuera de las designaciones de Morena.

Aclaró que la disputa es estrictamente sobre la estrategia política y la selección de candidatos, reiterando un apoyo “al 200%” a la presidenta Claudia Sheinbaum y al proyecto general de la Cuarta Transformación.

“Nuestra prioridad y nuestra decisión es al 200% con nuestra presidenta de la República, sin ninguna duda, sin ningún regateo” Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados federales del PT