La Fiscalía General del Estado de Michoacán emitió un comunicado en respuesta a los mil 600 dientes de leche hallados en una fosa clandestina de Zacapu.

La dependencia menciona a su vez que la Fiscalía General de la República (FGR) tampoco tiene antecedentes de dicho hallazgo, aunque hasta el momento la dependencia federal no se ha pronunciado.

Los señalamientos de la Fiscalía de Michoacán fueron criticados en redes, bajo argumento de que la madre buscadora Margarita López habría denunciado la fosa desde hace años, lo que reiteró la exdiputada.

Fiscalía de Michoacán responde a reporte de dientes de leche hallados en fosa clandestina de Zacapu

Tras darse a conocer la noticia de la fosa clandestina en Zacapu, la Fiscalía de Michoacán informó que no tiene conocimiento ni registro de una intervención en la que encontraran dientes de leche.

Fiscalía de Michoacán responde al reporte de dientes de leche hallados en Zacapu (Captura de pantalla)

La dependencia apunta que desde 2021 hasta el momento no han recibido una denuncia o una solicitud de intervención pericial relacionada con el hallazgo de Margarita López en Zacapu, como se ha difundido en medios.

Y añadieron que cualquier hallazgo o indicio de restos humanos debe denunciarse a las autoridades competentes para que se realicen las diligencias correspondientes, como los estudios científicos y periciales.

La Fiscalía de Michoacán añadió que la FGR tampoco tiene antecedentes de dicho hallazgo en Zacapu, por lo que refrendan atenderán cualquier información que sea presentada formalmente ante las autoridades ministeriales.

Madre buscadora reitera denuncia por fosa clandestina con dientes de leche en Zacapu

De momento, la fundadora del colectivo Buscando Cuerpos por Todo México, Margarita López, no ha dado respuesta al comunicado de la Fiscalía de Michoacán, sin embargo; ha reiterado el hallazgo de los dientes de leche.

Al respecto, explicó que platicó con el periodista Óscar Balderas la semana pasada para dar a conocer el delito, cuyo primer registro en medios data de 2025.

Margarita López señaló que en Michoacán en ese momento no hubo eco de la noticia, aunque ahora el hallazgo se ha viralizado y señaló la indignación de los ciudadanos en redes sociales.