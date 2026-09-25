El Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur y el Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR) sumaron esfuerzos para fortalecer las actividades ambientales del colectivo Guardianas del Conchalito, dedicado a la conservación del manglar de El Conchalito.

La alcaldesa en funciones de La Paz, Amor Fenech Montaño, realizó la entrega de un remolque al colectivo, equipo que permitirá facilitar el traslado de materiales y herramientas utilizados en sus labores de conservación, limpieza, restauración y protección del manglar.

Ayuntamiento de La Paz y FONMAR aportan recursos para equipo ambiental

Para concretar la entrega, el Ayuntamiento de La Paz y FONMAR aportaron cada institución 50 por ciento del costo del remolque, con el objetivo de respaldar el trabajo comunitario que realizan las Guardianas del Conchalito.

El manglar de El Conchalito es señalado en el comunicado como uno de los ecosistemas naturales de importancia para la ciudad.

Durante el acto, la alcaldesa Amor Fenech reconoció la trayectoria y organización de las integrantes del colectivo y destacó su participación en acciones de protección ambiental.

La organización vecinal, de comunidad, de aliados y aliadas, es lo que nos permite seguir avanzando y construyendo más cosas. Ustedes son un referente en la parte ambiental y también un ejemplo de que la organización en comunidad se puede dar y dar resultados. Amor Fenech Montaño, alcaldesa en funciones de La Paz

La alcaldesa de La Paz señaló que el remolque contribuirá a facilitar las actividades de las Guardianas del Conchalito y refrendó la importancia de mantener alianzas con grupos ciudadanos dedicados a la protección del patrimonio natural de La Paz.