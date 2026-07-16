La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre la intensión de Julián LeBarón a unirse a Somos México para ser candidato a gobernador en Chihuahua.

Julián LeBarón aclaró que aunque será candidato de Somos México, no se afiliará al partido político que fue aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE) en julio de 2026.

Claudia Sheinbaum dice que Julián LeBaron tiene derecho a ser candidato para Chihuahua

En la conferencia del pueblo del 16 de julio de 2026, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la decisión de Julián LeBarón a ir por la candidatura de Chihuahua con Somos México.

Sin embargo, la presenta de México no pronunció más que un “tiene su derecho”, sin argumentar su perspectiva de que el activista decidiera ir con Somos México y no por la vía independiente.

Julián LeBarón será candidato por Somos México, pero no se afiliará a ellos

Julián LeBarón sorprendió al dar a conocer con Azucena Uresti que continúa con la vista puesta en la gubernatura de Chihuahua, pero ya no por la vía independiente.

El activista dijo que se uniría a Somos México para las elecciones 2027. Sin embargo, dijo que no se afiliaría a ellos, situación que el partido político tiene claro.

“Es un partido nuevo, se llama Somos México (...) Los partidos son un medio de acceder al poder y yo tengo la intención de competir para llegar al poder (...) Yo no me voy a afiliar al partido“. Julián LeBarón, activista.

Julián LeBarón argumentó que además de ser amigo de lucha del fundador Emilio Álvarez Icaza, su tío Adrián LeBarón también forma parte de Somos México, lo que lo llevó a aceptar ir con ellos.