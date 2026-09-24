Por su amplia experiencia en delitos de alto impacto, Juan Francisco Vera Alaya fue designado como un nuevo representante de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato.

A partir de enero de este 2026, ocupó la dirección General de Análisis Criminal, Apoyo a la Investigación y Persecución del Delito en la Secretaría de Seguridad Federal, dirigida por Omar García Harfuch.

Puesto que dejó este mes de septiembre tras el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible presuntamente ilícito en una terminal de almacenamiento ubicada en San José de Iturbide, pero ¿quién es él?

¿Quién es Juan Francisco Vera Ayala? Exdelegado de la FGR en Guanajuato

Juan Francisco Vera Ayala Cuenta cuenta con una carrera enfocada en la persecución de delitos de alto impacto como el secuestro, extorsión, delitos contra la salud, asaltos y robo de vehículos.

Con experiencia en áreas de seguridad se ha desempeñado en cargos federales y estatales.

En enero de este año fue designado delegado de la FGR en Guanajuato en sustitución de Ignacio Alejandro Vila Chávez, quien estuvo en el cargo menos de un año.

Juan Francisco Vera Ayala (Redes Sociales)

¿Qué edad tiene Juan Francisco Vera Ayala? Exdelegado de la FGR en Guanajuato

Se desconoce la fecha de nacimiento de Juan Francisco Vera Ayala y, por tanto, su edad.

¿Quién es la esposa de Juan Francisco Vera Ayala? Exdelegado de la FGR en Guanajuato

Juan Francisco Vera Ayala ha mantenido su vida personal en bajo perfil por lo que se desconoce este dato.

¿Qué signo zodiacal es Juan Francisco Vera Ayala? Exdelegado de la FGR en Guanajuato

Se desconoce la fecha de nacimiento de Juan Francisco Vera Ayala y, por tanto, su signo zodiacal.

Juan Francisco Vera Ayala (Redes Sociales)

¿Cuántos hijos tiene Juan Francisco Vera Ayala? Exdelegado de la FGR en Guanajuato

Se desconoce esta información sobre Juan Francisco Vera Ayala, quien mantiene sus datos personales bajo reserva por motivos de seguridad.

¿Qué estudió Juan Francisco Vera Ayala? Exdelegado de la FGR en Guanajuato

Juan Francisco Vera Ayala cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad Tecnológica de México (UNITEC).

Cuenta con una maestría en Juicios Orales.

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¿En qué ha trabajado Juan Francisco Vera Ayala? Exdelegado de la FGR en Guanajuato