Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, llamó al PAN a construir una alianza electoral en Chihuahua para enfrentar a Morena durante 2027.

El priista consideró que Acción Nacional no tendría suficiente respaldo para ganar por sí solo la gubernatura, por lo que propuso competir conjuntamente.

Alito Moreno incluso manifestó disposición para respaldar una eventual candidatura de Marco Bonilla, actual alcalde de Chihuahua capital, por Acción Nacional.

PRI busca alianza con PAN para competir por Chihuahua

Durante una gira por Chihuahua, Moreno tomó protesta a integrantes de la estructura electoral priista denominada Defensores de México, rumbo a los comicios.

El dirigente sostuvo que las mediciones electorales muestran que Acción Nacional no gana la gubernatura por sí solo, argumento que utilizó para impulsar una coalición.

Moreno recordó que partidos opositores alcanzaron acuerdos durante la elección anterior para presentar candidaturas comunes y competir en distintos cargos de representación popular.

Alito Moreno desmarca al PRI del llamado de Sheinbaum a la unidad nacional (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Sobre Marco Bonilla, el priista destacó su trayectoria como funcionario y lo describió como una persona seria y comprometida con Chihuahua.

Aunque mostró apertura para respaldar al panista, aclaró que primero deberán definirse los procedimientos y mecanismos internos de Acción Nacional para concretar cualquier acuerdo.

El dirigente priista señaló que una coalición permitiría a los partidos opositores aumentar su competitividad y aprovechar la experiencia obtenida en procesos electorales anteriores.

Moreno también planteó que la eventual alianza deberá priorizar a Chihuahua y construirse mediante acuerdos, apertura, diálogo con ciudadanos y participación de organizaciones sociales.

Con esta postura, el PRI busca avanzar en una estrategia conjunta frente a Morena, aunque todavía deberán establecerse las condiciones, candidaturas y términos definitivos.