La senadora con licencia, Andrea Chávez, rechazó actos anticipados de campaña en contienda de Morena.

Esto es un evento del gobierno federal. Acudimos en representación del pueblo chihuahuense, sin más, sin etiquetas... Esa aspiración que tenemos corresponde a otro lugar Andrea Chávez

Tanto Andrea Chávez como el alcalde con licencia Cruz Pérez Cuellar estuvieron presentes en la Plaza de la Mexicanidad de Ciudad Juárez.

Ambos aspirantes a la gubernatura de Chihuahua acudieron a la presentación de resultados del Segundo Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum ,y durante el evento se escucharon gritos de apoyo para cada uno.

Andrea Chávez niega actos anticipados de campaña en contienda de Morena y llama a la cordialidad

Tras negar actos anticipados de campaña, Andrea Chávez reconoció que hay “ánimos de contenida interna” en Morena.

Sin embargo, hizo un llamado hacia los equipos de trabajo para que se mantenga la actitud de cordialidad en lo que se decide quién contenderá por la gubernatura de Chihuahua en las elecciones 2027.

Andrea Chávez, senadora con licencia por Morena (Manuel Sánchez)

También pidió cerrar filas ante la competencia con el Partido Acción Nacional (PAN), evitando la división y no “estar pendientes de lo que hacen los otros”.

Ya que ellos son los que gozan de la “simpatía del pueblo chihuahuense”, así que puntualizó que no deberían distraer con lo que “no tiene ningún valor”.

Por su parte, Cruz Pérez Cuellar también rechazó estar en la Plaza de la Mexicanidad como ciudadano para escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El gobernador con licencia destacó la labor que realiza Sheinbaum en México, “llevando al país por buen camino”.