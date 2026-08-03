Morena tiene previsto realizar encuestas telefónicas para medir el posicionamiento de quienes aspiran a la coordinación de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación en 17 entidades federativas.

En entrevista con López-Dóriga, Citlalli Hernández, coordinadora de Morena para las elecciones 2027, detalló que hay cerca de 300 aspirantes a la coordinación, pero el número se reducirá tras las encuestas telefónicas.

Encuesta telefónica medida respaldo de aspirantes de Morena de frente a las elecciones 2027

Tras el registro de aspirantes a la coordinación de Morena en 17 estados, Citlalli Hernández señaló que el número se irá reduciendo tras la aplicación de encuestas telefónicas en cada entidad.

Morena medirá apoyo a aspirantes con encuesta telefónica para elecciones de 2027 (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Citlalli Hernández comentó que las encuestas telefónicas deben realizarse a la brevedad, pues a finales de agosto o principios de septiembre se planea tener ya definidos a los coordinadores estatales.

En defensa del proyecto previo a las elecciones 2027, Citlalli Hernández destacó que los partidos de oposición también han definido ya coordinadores, solo que ellos no lo hacen transparente como Morena.

Hernández asegura que Morena utiliza el activismo público y las encuestas para definir sus perfiles de manera visible para la ciudadanía, a diferencia de los otros partidos que deciden “oficina cerrada”.

Ante las críticas por actos anticipados de campaña, Citlalli Hernández sostiene que estas son actividades ordinarias del partido y asambleas informativas donde no se hace un llamado al voto, por lo que no se rompe la ley.