Hoy fue un día significativo para Morena . Más que una renovación de dirigencia, el congreso dejó ver con bastante claridad un momento político que empieza a perfilarse rumbo a 2027. Porque en política, los relevos no solo ocurren, también comunican, y el de hoy parece apuntar hacia una etapa de consolidación, de mayor orden y de alineación estratégica.

La salida de Luisa María Alcalde marca el cierre de una etapa que combinó cercanía generacional y continuidad con el proyecto original. Una gestión que acompañó un momento clave con estabilidad y una línea de comunicación consistente. Su relevo con Ariadna Montiel sugiere un énfasis distinto, con mayor peso en lo territorial y en la operación política, lo que podría marcar el tono de esta nueva fase.

Su discurso, centrado en cero corrupción, cero machismo y continuidad de la transformación, retoma valores que han sido parte del ADN del movimiento desde su origen, pero que ahora parecen colocarse con mayor claridad en el centro de la conversación. Al mismo tiempo, se reitera una idea que ha acompañado al proyecto desde hace tiempo y que hoy adquiere un matiz más estratégico: la unidad como un factor relevante en un entorno con riesgo de fractura.

El acompañamiento de figuras como Alfonso Durazo, con llamados a la cohesión y a la responsabilidad, así como la presencia de liderazgos como Ricardo Monreal, Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña, junto con perfiles institucionales como Rosa Icela Rodríguez, Mario Delgado y Citlalli Hernández, proyecta una imagen de acompañamiento amplio que podría leerse como un intento de alineación política en esta etapa.

Más allá de los nombres, lo que empieza a observarse es una posible articulación más clara entre estructura, mensaje y ejercicio de gobierno. Una especie de engranaje que busca mayor precisión y que conecta con el concepto del segundo piso impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, entendido como una etapa orientada a consolidar, a dar estabilidad y a sostener en el tiempo la influencia y el poder territorial y legislativo.

De cara a 2027, el mapa también comienza a delinearse. Estados como Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Chihuahua, Aguascalientes y Guanajuato podrían convertirse en espacios relevantes donde este enfoque busque traducirse en resultados. En esos contextos, la capacidad de construir cercanía, credibilidad y operación local probablemente será determinante, especialmente en contiendas cerradas.

En este escenario, el énfasis realizado en el congreso, de valores como la honestidad, la igualdad y la cohesión parece orientado a reforzar la identidad del proyecto y a dialogar con una ciudadanía que valora la consistencia entre lo que se comunica y lo que se hace. El congreso deja una imagen de orden y de voluntad de dirección que apunta a proyectar certidumbre en un entorno político cada vez más dinámico.

Rumbo al proceso electoral de 2027, el reto para Morena podría estar en mantener esa línea y acompañarla con resultados que la sostengan.

Por ahora, lo que se alcanza a ver es un momento de ajuste y reconfiguración. Un proceso que parece buscar coherencia interna y que, como suele ocurrir, terminará por medirse en el tiempo.

X: @GINA_ARELLANO