Juan García Sampayo, presidente de Microplus, advirtió sobre el reto que enfrenta México ante el déficit cercano a 25 mil especialistas en ciberseguridad, situación que ha impulsado al sector a generar estrategias para ampliar la base de talento.

De acuerdo con expertos, el país enfrenta una brecha significativa de profesionales, por lo que empresas impulsan iniciativas para atraer nuevos perfiles y romper con la percepción de que se trata de una disciplina exclusiva para especialistas altamente técnicos.

Nuevo León busca consolidarse como hub de ciberseguridad

El principal desafío no sólo radica en formar más profesionales, sino en eliminar barreras culturales que han limitado el acceso a esta industria. Hoy, el perfil del especialista ha evolucionado hacia esquemas más integrales que combinan habilidades técnicas con capacidades como comunicación, trabajo en equipo y toma de decisiones.

Además, se busca generar mayor conciencia entre estudiantes y profesionistas sobre las oportunidades del sector, así como fortalecer programas de capacitación que permitan elevar el nivel de especialización.

En este contexto, Nuevo León destaca por su potencial para posicionarse como un centro estratégico de ciberseguridad, aunque aún enfrenta retos importantes como la baja participación femenina, lo que limita el crecimiento del talento disponible.

El avance de la digitalización y la inteligencia artificial ha incrementado la demanda de especialistas, mientras que la oferta no crece al mismo ritmo, lo que obliga a replantear los perfiles hacia modelos híbridos capaces de interpretar, decidir y responder ante riesgos.

Microplus impulsa formación de talento con enfoque global

Como parte de su estrategia de crecimiento, Microplus ha apostado por el desarrollo de talento local, con presencia en México, Estados Unidos, Perú y Ecuador.

La empresa impulsa programas de formación, vinculación con jóvenes y esquemas de primer empleo, con el objetivo de cerrar la brecha de especialistas y fortalecer el ecosistema del sector.

Asimismo, la compañía participó en el foro organizado por Deloitte, Santander e Iberotech, donde se abordaron acciones para impulsar la inclusión y el desarrollo de talento en ciberseguridad, ante un entorno digital cada vez más complejo.