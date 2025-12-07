Fernando Flores Fernández, alcalde de Metepec, rindió su primer Informe de Gobierno de su segunda administración, subrayando que la ciudadanía es el eje de cada decisión, programa y acción del Ayuntamiento.

Ante más de 12 mil habitantes, representantes de todos los sectores y figuras públicas, el alcalde destacó que el principal motor de Metepec es su gente, pues el municipio avanza gracias al talento, la energía y el compromiso de quienes lo habitan.

Fernando Flores: Metepec avanza con el esfuerzo conjunto

El presidente municipal enfatizó que los logros del municipio son posibles cuando sociedad y gobierno trabajan alineados hacia los mismos objetivos. Invitó a los asistentes a un ejercicio simbólico de unidad y empatía, recordando que cada obra, estrategia de seguridad, parque iluminado o servicio entregado “lleva el rostro y la confianza” de la comunidad.

Reconoció además el esfuerzo de comerciantes, docentes, policías, trabajadores de servicios públicos y vecinos que contribuyen desde sus hogares, escuelas y entornos.

El edil recordó que su administración no trabaja por reconocimiento, sino por amor y convicción:

Tú eres la razón. La razón de que me levante temprano, de que el gobierno no se detenga, de que nuestras calles estén más limpias y nuestros parques llenos de vida. Tú eres la razón de cada decisión que tomamos. Fernando Flores

Fernando Flores Fernández reiteró que los avances son resultado de una sociedad que rechaza la división y apuesta por la unidad y el esfuerzo colectivo.

Fernando Flores: Avances en seguridad pública y servicios

En materia de seguridad pública, el alcalde destacó el fortalecimiento del blindaje tecnológico y la ampliación del equipamiento municipal. Entre los avances presentados destacan:

Tres torres de videovigilancia móvil, con seis cámaras cada una para lectura de placas, identificación y alertamiento.

173 gabinetes de seguridad con 519 cámaras de tecnología especializada, equipadas con sistemas de reconocimiento y seguimiento inteligente.

Seis drones tácticos incorporados a la Unidad Anti-Delito.

Dos nuevos Centros de Atención Inmediata (CAI) con Médico en Casa y apoyo psicológico en: Barrio del Espíritu Santo y Colonia Francisco I. Madero

El mandatario también informó la contratación de más policías y la continuidad de operativos como: Andador Seguro, Motoratones, Transporte Seguro, Rastrillo, Colonia Segura y Alcoholímetro.

En servicios públicos, el alcalde destacó mejoras en recolección de residuos y la recuperación de espacios comunitarios:

6 nuevas unidades de recolección, sumando 28.

Un camión híbrido y dos barredoras eléctricas para labores de sanitización.

Rehabilitación del parque Alfredo Escamilla con canchas, juegos, ejercitadores y trotapista.

11 mil luminarias rehabilitadas y 3 mil 125 sustituidas por tecnología LED.

El Programa Sin-Ba (Sin Baches Metepec) permitió eliminar más de 8 mil baches, rehabilitar 19 mil m² de carpeta asfáltica y reencarpetar por completo la Avenida Estado de México con casi 20 mil metros intervenidos.

También se reencarpetaron José María Morelos (25 mil metros), Árbol de la Vida (2 mil metros de banquetas) y calles de alto flujo.

Salud y programas sociales: un gobierno que acompaña a las familias de Metepec

El alcalde presentó avances clave en atención médica y bienestar social, destacando la creación de la nueva Clínica Familias Felices, que brinda atención médica, psicológica, de trabajo social y asesoría legal para niñas, niños y adolescentes.

Este año se realizaron:

100 Jornadas de Salud, acercando servicios a todo el municipio.

Más de 700 mil desayunos escolares fríos en 50 escuelas y 82 mil desayunos calientes en 13 planteles.

Rehabilitación del primer consultorio gerontológico en San Francisco Coaxusco.

Apertura de dos nuevas Casas de Día del Adulto Mayor.

El DIF Metepec recibió por cuarto año consecutivo el “Distintivo Estado de México sin Trabajo Infantil”.

El programa Médico en tu Casa suma 23 mil inscritos y más de 19 mil consultas, ahora con cinco nuevas especialidades: geriatría, nutrición, gastroenterología, neurología y psiquiatría, además de 13 medicamentos gratuitos.

Otros avances relevantes incluyen:

120 mil Canastas Alimentarias entregadas mano a mano a 30 mil beneficiarios.

6 nuevos comedores comunitarios, sumando 11.

El programa Presidente en tu Calle, con atención directa a casi 3 mil vecinos.

38 reuniones con delegados municipales.

193 audiencias ciudadanas y más de 3 mil solicitudes resueltas.

Impulso a la educación, la cultura, el deporte y la equidad en Metepec

El alcalde destacó acciones que fortalecen el desarrollo integral de la comunidad. Se construyeron arcotechos escolares que hoy benefician a más de 4 mil alumnos, se incrementó el monto de becas hasta alcanzar 15 millones de pesos para casi 5 mil estudiantes, y la Escuela de Negocios evolucionó a un modelo mixto con 140 estudiantes.

En materia deportiva, se invirtieron casi 3 millones de pesos en rehabilitación de unidades y continúa la construcción del Complejo Multideportivo de San Salvador Tizatlalli, un proyecto público y gratuito.

La cultura tuvo un año histórico: el Festival Quimera rompió récord con casi 600 mil visitantes y 291 actividades durante 10 días. Además, se realizaron 90 eventos itinerantes y la Ruta de la Cultura sumó 11 murales urbanos en distintos puntos del municipio.

Desarrollo urbano, sustentabilidad y economía: Metepec en crecimiento

El municipio impulsó una agenda integral de infraestructura, sostenibilidad y dinamismo económico.

En materia ambiental se creó la Agencia Ambiental y la Unidad Policial de Atención Ambiental y Protección Animal, única en el estado.

El sistema *7311 mostró resultados sobresalientes:

Más de 30 mil gestiones exitosas este año.

98% de satisfacción ciudadana.

13 mil 200 solicitudes de fugas de agua atendidas y resueltas.

Incremento del 25% en usuarios activos, con 28 mil hogares conectados al sistema.

En infraestructura hídrica se concluyó el Colector Sanitario Benito Juárez, que beneficiará a más de 26 mil habitantes, además de 100 mil metros lineales de desazolve y nuevas instalaciones de bombeo en San Lucas Tunco y San Sebastián.

En desarrollo económico, Metepec se consolidó como referente regional con:

La operación de Galerías Metepec, el centro comercial más grande de Latinoamérica.

El SARE, que permite abrir negocios de bajo riesgo en menos de 24 horas.

Crecimiento del 350% en permisos provisionales y del 47% en licencias de funcionamiento.

La presentación de herramientas como la Carpeta Empresarial y el Atlas de Inversión.

Garantía de apoyo en servicios funerarios a 450 artesanos.

Avances para la operación de una torre médica de Fifty Doctors.

La próxima inversión de mil millones de pesos del Club Deportivo Toluca en un complejo de entrenamiento y desarrollo deportivo.

Finalmente el alcalde refrendo su compromiso con construir una sociedad con más oportunidades para todas y todos. También señaló que es momento de volver a sembrar la paz y el amor en México.