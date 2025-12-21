Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez realizaron un recorrido en el tramo Lechería-AIFA del Tren Suburbano, ampliación que conectará al aeropuerto con la Ciudad de México y diversas regiones del Estado de México.

Este recorrido hecho por Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez forma parte de las pruebas que se están haciendo al Tren Suburbano en su tramo Lechería-AIFA, previo a que se complete la obra.

Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez en el Tren Suburbano al AIFA (@SICTmx)

Tren Suburbano al AIFA está completo en un 92% de acuerdo con Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez

Durante su recorrido, Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez señalaron que el Tren Suburbano al AIFA está completado en un 92%.

Además, la presidenta de México señaló que una vez que esté listo el Tren Suburbano al AIFA, este dará mucha movilidad a los ciudadanos del Estado de México, comunicando a este con el aeropuerto y de la terminal a Pachuca.

Por su parte, la gobernadora del Estado de México destacó el apoyo de la administración de Claudia Sheinbaum a la entidad, pues esta obra no solo supone movilidad, también beneficios económicos, sociales y de calidad de vida.

En total, el recorrido que hicieron Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez duró alrededor de 40 minutos, a una velocidad de 30 kilómetros por hora.

Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez aún no definen la inauguración del Tren Suburbano al AIFA

A pesar de que la obra del Tren Suburbano al AIFA evoluciona de manera adecuada, Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez aún no pueden definir la fecha para la inauguración.

La misma Claudia Sheinbaum señaló en su discurso durante el evento que faltan muchas pruebas antes de que la obra se dé por concluida.

Aún así, se espera tenerla lista lo más pronto posible, pues uno de sus compromisos ha sido darle continuidad a las obras que iniciara el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Señalando que durante su administración, ya se han inaugurado la planta Josefa Ortiz Téllez Girón, en Querétaro, y El Sauz II, una planta de Ciclo Combinado.