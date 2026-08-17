Ricardo Moreno inició la construcción de la Preparatoria Bachillerato Nacional Margarita Maza en la comunidad de Real de San Pablo, delegación San Pablo Autopan, en coordinación con los gobiernos de México y del Estado de México.

El nuevo plantel permitirá ampliar la oferta educativa y acercar oportunidades de educación media superior a más de 300 jóvenes de la zona norte de Toluca.

Ricardo Moreno impulsa la educación media superior en Toluca

El alcalde destacó que, a pocas horas de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunciara la creación de este nuevo sistema educativo, Toluca comenzó los trabajos para hacer realidad el primer plantel de este modelo en el país, como parte de los 274 que se construirán en distintos puntos de México.

Durante el arranque de la obra, Ricardo Moreno estuvo acompañado por el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, Miguel Ángel Hernández Espejel, así como por diputadas y diputados locales, autoridades educativas y representantes de la comunidad.

El presidente municipal señaló que el proyecto forma parte de una política de atención a las causas, en la que la educación es fundamental para construir mejores oportunidades para las nuevas generaciones.

Asimismo, refrendó su compromiso con las comunidades de la zona norte y señaló que el Ayuntamiento continuará recuperando espacios para ponerlos al servicio de la juventud, las familias y la comunidad educativa. El segundo plantel de este modelo en Toluca será construido en la comunidad de El Cerrillo Vista Hermosa.

Ricardo Moreno coloca primera piedra de Preparatoria Bachillerato Nacional en San Pablo Autopan. (Cortesía)

Bachillerato Nacional Margarita Maza tendrá dos planteles en Toluca

Miguel Ángel Hernández Espejel explicó que el Bachillerato Nacional Margarita Maza forma parte del nuevo sistema educativo impulsado por el Gobierno de México y contempla la construcción de 52 planteles en el Estado de México, dos de ellos en Toluca.

Para hacer posible estos proyectos, el Ayuntamiento encabezado por Ricardo Moreno realizó la donación de los predios donde serán construidos los planteles.

El funcionario agregó que, mientras concluyen las obras, las y los jóvenes podrán iniciar sus estudios en planteles alternos, con el objetivo de evitar que el proceso de construcción sea un impedimento para acceder a la educación media superior.

Con la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, el proyecto busca atender la demanda educativa de la zona norte de Toluca y ofrecer a las nuevas generaciones opciones para continuar sus estudios cerca de sus comunidades.